Akkordeonisten und Chor mit abgestimmtem Programm

Die Besucher beim Konzert des Akkordeon-Spielrings Mettenberg haben unter dem Motto „Klassik(er) erleben“ einen musikalischen Höhepunkt erlebt. Verdiente Musiker wurden geehrt.

Zunächst führte das Nachwuchsorchester des Vereins unter der Leitung von Dirigentin Carina Grimm die Zuhörer gekonnte ins hektische und laute „Großstadtleben“. Das Gefühl dieses Stücks war gut nachvollziehbar, zumal das gesamte Konzert mit einer auf das Repertoire abgestimmten Bildershow hinterlegt wurde. Nach einem Ausflug in den Ozean mit „Biscaya“ klatschten die Konzertbesucher beim „Song für Elise“ und dem „Can-Can“ richtig mit.

Als Gast mischte sich der Schemmerberger Chor „Kuimba“ unter Leitung von Laura Hochdorfer präzise unter die Akkordeonmusik. Von der fröhlichen „Wanderlust“ bis zum „Alt wie ein Baum“ entpuppte sich ihr Gesang als richtiger Ohrwurm.

Schließlich zeigten die Akteure des Spielrings mit ihrer Dirigentin Ursula Glöggler-Sproll auf der herbstlich dekorierten Bühne ihr Können. Nach der schwungvollen Ouvertüre „Bagatelle“ schwelgten die Zuhörer in der Welt der meist aufgeführten Oper „Carmen“. Immer untermalt durch die schöne Bildershow, genossen die Besucher die durch verschiedene „Solospiele“ belebten Tangomelodien in der „Jalousie“. Mit den Erfolgshits von Udo Jürgens und den „Glorreichen 7“ hatten die Akkordeonisten das Publikum ganz klar auf ihrer Seite. Martin Kiebler am Klavier und Rico Marquart am Schlagwerk begleiteten die Akkordeonisten.

Einige Musiker wurden an diesem Abend durch den Deutschen Harmonika-Verband für langjährige Treue zum Verein geehrt: Clarissa Restle erhielt für 30 Jahre musikalisches Engagement die goldene Ehrennadel. Bettina Schlichtig ist seit 20 Jahren aktiv. Für jeweils zehn Jahre geehrt wurden Ute Dachroth, Aurelia Grieser und Otto Schmidt. Seit fünf Jahren hält Miriam Heisler dem Verein die Treue.