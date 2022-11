Akkordeon-Spielring Mettenberg veranstaltet ein Jubiläumskonzert

Der Akkordeon-Spielring Mettenberg lädt am Samstag, 19. November, um 20 Uhr zu seinem Jubiläumskonzert in die Turn- und Festhalle in Mettenberg ein.

Zum Sektempfang (Saalöffnung um 19 Uhr) unterhält das Ehemaligen-Orchester, das anlässlich des Jubiläums gegründet wurde, geht aus der Pressemitteilung hervor. Auch passend zum Jubiläum eröffnet das Jugendorchester unter der Leitung von Carina Grimm das Programm mit der „Fanfare“ aus dem Musikstück „2012“. Auf weitere Stücke wie „The last Unicorn“ dürfen die Zuhörer gespannt sein.

Einen Höhepunkt stellt das neu gegründete Ensemble des Vereins unter der Leitung von Manuel Sauter dar. Von diesen Solisten werden die Zuhörer unter anderem bei der Märchen-Sinfonietta verzaubert. Im Anschluss daran präsentieren die Akteure des Spielrings unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll musikalische Highlights wie die „Ouverture caprice“ von Würthner, das melodische „Klezmer Festival“ oder den pfiffigen „Tango Nr. 1“.