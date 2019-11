Akkordeon-Spielring gibt Konzert

Der Akkordeon-Spielring Mettenberg gibt am Samstag, 23. November, von 20 Uhr an in der Turn- und Festhalle in Mettenberg sein Herbstkonzert.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Carina Grimm trägt Stücke wie „On Stage“ oder „Bella Ciao“ vor. Danach präsentieren die Akteure des Spielrings unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll den Strauß-Walzer „An der schönen blauen Donau“. Das Programm reicht von musikalischen Klassikern wie dem „Czardas Nr. 1“ von Monti bis hin zu den Rockhits von Santiano.

Als Konzertpartner wirkt die Donautanz-AG des Wieland-Gymnasiums Biberach mit. Die Schüler zeigen Tänze, die früher entlang der Donau getanzt wurden.