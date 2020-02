AKE regt weitere Spenden zur Hilfe und Vorsorge an

Durch eine Spende über 1000 Euro, die der Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE) in diesen Tagen der Deutschen Welthungerhilfe überwiesen hat, will er zur Bekämpfung der extremen Heuschreckenplage und ihre Folgen beitragen. Davon sind derzeit Teile Ostafrikas und Südasiens betroffen. Zugleich soll damit auf das sich vermutlich verschärfende Problem des Hungers in der Region aufmerksamer gemacht und ein Impuls für weitere Spenden zu seiner Bewältigung gegeben werden, zumal die betroffenen armen Staaten damit alleine überfordert sein dürften. Ermöglicht wurde die Spende auch durch die Weihnachtsspendenaktionen der Schwäbischen Zeitung.

Wahrscheinlich verstärkt durch den Klimawandel, so die Vermutung von Experten, sind in den vergangenen Wochen vor allem in Kenia, Somalia, Äthiopien, aber auch in Pakistan besonders riesige Schwärme von Wanderheuschrecken aufgetreten, auch weil ihnen eine Kombination von Hitze und Feuchtigkeit durch starke Niederschläge besonders geeignete Bedingungen zur massenhaften Vermehrung bot. In kürzester Zeit fressen die Insekten ganze Felder und Weideflächen kahl, so dass die Welternährungsorganisation bereits vor drohenden Hungersnöten warnt. Da die Heuschreckenschwärme teilweise Ausdehnungen großer Städte bis fast zur Größe des Saarlandes haben und mit großer Geschwindigkeit weiterziehen, können bald zusätzliche Länder wie Uganda oder der Südsudan bedroht sein, wo jetzt schon große Teile der Bevölkerung nicht genug Nahrung haben.

Nach Ansicht des AKE kommt es aktuell darauf an, die verheerenden Folgen der Heuschreckenplage auf die Ernte und die Viehwirtschaft zu bekämpfen und somit die Lebensgrundlage für die betroffenen Bevölkerungen zu sichern. Da Organisationen wie die Deutsche Welthungerhilfe solche Ziele verfolgen, empfiehlt der AKE, sie durch weitere Geldüberweisungen zu unterstützen, mit dem Stichwort „Nothilfe Ostafrika“ auf das Konto der Welthungerhilfe. .