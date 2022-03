Akademietage Landkreis Biberach zum Thema „Wissen/Wissenschaft“

Die Akademietage Landkreis Biberach werden in diesem Jahr von Montag bis Mittwoch, 11. bis 13. April, online angeboten und stehen unter dem Oberthema „Wissen/Wissenschaft“. Die Vorträge finden jeweils von 10 bis 11.30 Uhr statt.

Landrat Heiko Schmid eröffnet die 26. Akademietage am Montag, 11. April, um 9.45 Uhr. „Wir erfahren, was Platon, der Schüler von Sokrates, sich unter Wissen vorgestellt hat. Wir bekommen Einblicke in die komplexe Wirklichkeit und warum es eine alles umfassende Welt nicht gibt“, so Schmid. Der Landrat freut sich, auch in Zeiten von Corona, mit dem Online-Angebot die Möglichkeit zu bieten, sich auf hohem Niveau zu bilden. „Es gibt nur ein einziges Gut für den Menschen: die Wissenschaft. Und nur ein einziges Übel: Die Unwissenheit.“ Diese Beobachtung hat bereits der griechische Philosoph Sokrates gemacht.

Am ersten Veranstaltungstag gibt Professorin Elke Brendel, Lehrstuhl für Logik und Grundlagenforschung der Universität Bonn, eine historische wie aktuelle Einführung in die Begriffe „Wissen, Wissenschaft und Wissenschaftstheorie“. Mit seinem Vortrag „Warum es die Welt nicht gibt“ setzt Professor Markus Gabriel, Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart der Universität Bonn, die Veranstaltungsreihe am Dienstag, 12. April, fort. Zum Abschluss der Akademietage spricht Professor Markus Lehmkuhl, Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation in digitalen Medien am Karlsruher Institut für Technologie, zum Thema „Die Wissenschaft hat es festgestellt? Einblicke in die Zumutungen einer verständigen Wissenschaftskommunikation“.