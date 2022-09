Ärzte sprechen über Schlaganfälle

Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesundheitsforum“ informiert das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH regelmäßig über aktuelle medizinische Themen. Der Vortrag am Mittwoch, 5. Oktober, um 18 Uhr hat das Thema „Akuter Schlaganfall: Symptome, Ursachen, Diagnostik und moderne Therapie“, heißt es in einer Ankündigung der Kliniken.

Das Gehirn ist die Schaltzentrale des Körpers. Werden Teile des Gehirns beschädigt kann es zum dauerhaften Ausfall von diesen überlebenswichtigen Funktionen kommen. Der Schlaganfall ist dabei die häufigste Ursache für Schädigungen des Gehirns: Jährlich erleiden mehr als 260 000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Rund 60 000 Menschen sterben infolgedessen; jeder Dritte behält darüber hinaus lebenslang ein Handicap, wie beispielsweise Lähmungen oder Sprachstörungen.

Die Klinik für Neurologie im Biberacher Sana Klinikum verfügt über eine spezialisierte und wiederholt zertifizierte Regionale Stroke Unit. „Wie beim Herzinfarkt geht es auch beim Schlaganfall um einen Wettlauf gegen die Zeit“, so Dr. Siegfried Kohler, Chefarzt der Klinik für Neurologie. „Denn je schneller die Symptome erkannt und neurologisch abgeklärt werden, desto größer sind die Chancen auf eine – im besten Fall vollständige – Genesung.“

Was kann ich tun, um einen Schlaganfall vorzubeugen? Wie erkenne ich einen Schlaganfall? Und welche Rolle spielen die Verfahren „Thrombolyse“ und „Thrombektomie“ bei der Behandlung? Diesen und vielen weiteren Fragestellungen gehen Dr. Kohler und Daniel Ecker, Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie, am Mittwoch, 5. Oktober, im Rahmen des Vortrags „Akuter Schlaganfall: Symptome, Ursachen, Diagnostik und moderne Therapie“ auf den Grund und bieten zudem einen Einblick in die spezialisierte und interdisziplinäre Schlaganfallbehandlung im Biberacher Sana Klinikum.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der im Klinikum geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt. Dies beinhaltet das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske sowie der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltests. Teilnehmer erhalten dafür im Laupheimer Testzentrum in der Chirurgischen MVZ-Praxis von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie in Biberach auf dem Klinikvorplatz von 6 Uhr bis 17 Uhr einen kostenfreien Schnelltest. Hierzu ist die Teilnahme an der Veranstaltung als Testgrund anzugeben.