Ärzte informieren über Krankheiten

Anmeldungen sind über die Homepage www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder telefonisch unter 07351/51338 möglich.

Sitzt man als Patient beim Arzt, muss es oft schnell gehen und man vergisst manchmal wichtige Fragen zur eigenen Krankheit, bei der Internetrecherche fehlt der persönliche Kontakt. Deshalb bietet die Volkshochshcule Biberach im Frühjahr mehrere Vorträge zu Gesundheitsthemen an.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 4. März, Dermatologe und Allergologe Christian Termeer. Er stellt in seinem Onlinevortrag „Allergien: Heuschnupfen – Neurodermitis – Asthma“ Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten von Allergien vor. Los geht es um 19 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro.

Die beiden Ärzte Martin Leitritz und Klaus Schmitz thematisieren am Freitag, 12. März, von 19.30 bis 21 Uhr den „grauen Star“ – die Augenerkrankung kommt vor allem im Alter häufig vor. Im Onlinevortrag, der in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg stattfindet, geht es um die Risikofaktoren zur Entwicklung eines „grauen Stars“. Außerdem gehen die beiden Referenten auf aktuelle Linsenmodelle und Behandlungsmöglichkeiten ein. Im Anschluss können die Teilnehmer Fragen stellen. Die Teilnahme am Vortrag ist gebührenfrei.

Im Verlauf des Frühjahr-/Sommersemesters finden noch weitere Vorträge zu medizinischen Themen statt. Unter anderem geht es um Migräne, Hauptkrebs und Osteoporose.