Äpfingen gelingt deutlicher Sieg gegen Wain

Schönebürg hat in der Fußball-Kreisliga A II einen Kantersieg beim SV Mietingen II gelandet und dadurch die Tabellenführung verteidigt. Alberweiler/Aßmannshardt hatte im Derby gegen Attenweiler/Oggelsbeuren das bessere Ende für sich. Für Äpfingen ging es nach dem deutlichen Sieg gegen Wain in Richtung Tabellenmittelfeld. Die SGM Altheim/Schemmerberg und der SV Sulmetingen II trennten sich 2:2. Die Partien SG Mettenberg – TSG Achstetten und SF Bronnen – SGM Schemmerhofen /Ingerkingen wurden coronabedingt abgesagt (SZ berichtete).

SGM Alberweiler/Aßmannshardt – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 4:3 (1:1). Nur in der Anfangsphase des Derbys war gegenseitiges abtasten angesagt. Nach der Führung der Gastgeber (19.) entwickelte sich bis zum Schlusspfiff ein sehr unterhaltsamer Lokalkampf. In der Partie, die niemals unfair war, war alles dabei was zu einem Fußballspiel gehört. Torchancen gab es auf beiden Seiten jede Menge. Mehrmals stand die Begegnung auf des Messers Schneide, denn trotz der Rückstände gaben die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste nie auf. Am Ende konnten die Hausherren als glücklicher Sieger den Platz verlassen. Tore: 1:0 Timo Bailer (19.), 1:1, 3:2 Fabian Maurer (20., 66.), 2:1 Stefan Graf (47.), 3:1 Robin Mohr (60./FE), 4:2 Daniel Grimm (78.), 4:3 Lukas Weller (90. +4). Res.: 2:1.

SV Mietingen II – SC Schönebürg 1:6 (1:2). Der Gast aus Schönebürg erwischte einen Start nach Maß und konnte bereits in der zweiten Minute in Führung gehen. Mit zunehmender Dauer der ersten Halbzeit kam die Heimelf immer besser ins Spiel und der Anschlusstreffer vor der Pause war verdient. Ein Doppelschlag des SCS in der 55. und 57. Minute schickte dann aber die Gastgeber auf die Verliererstraße. Schönebürg baute nachdem das Spiel entschieden war seinen Sieg weiter aus. Tore: 0:1, 1:3 Andreas Häußler (2., 55.), 0:2 Ronald Ried (35./HE), 1:2 Stefan Mast (45.), 1:4 Philipp Auer (57.), 1:5 Jochen Heudorfer (61.), 1:6 Manuel Schlaich (79.).

SGM Altheim/Schemmerberg – SV Sulmetingen II 2:2 (1:1). Ein schwaches Kreisliga-A-Spiel endete für die SGM am Ende etwas unglücklich mit einem Remis. Ein Foulelfmeter in der Schlussminute bescherte den Gästen noch einen Punkt. Tore: 1:0 Tobias Dobler (11.), 1:1 Timo Bayer (25.), 2:1 Razvan-Constantin Bucurenciu (82.), 2:2 Florian Birk (90./FE).

SV Burgrieden – SGM Laupertshausen/Maselheim 2:1 (1:1). Burgrieden war über die gesamte Spielzeit die aktivere und spielerisch bessere Mannschaft. Die Gäste verlegten sich aufs Konterspiel. Die SGM konnte dennoch die Führung des SVB fünf Minuten später wieder ausgleichen. Auch im zweiten Durchgang dauerte es bis zur 73. Minute, ehe der hochverdiente Siegtreffer für die Gastgeber gelang. Tore: 1:0 Marcel Karremann (37.), 1:1 Patrick Wendling (42.), 2:1 Robyn Kröner (73.). Res.: 4:0.

SV Äpfingen – TSV Wain 3:0 (1:0). In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber klar besser, hätten aber aus ihrer Überlegenheit mehr daraus machen müssen. Im zweiten Durchgang konnte der SVÄ noch zwei weitere Treffer erzielen. Aber die Gäste steckten nie auf und hatten zwei Großchancen, wobei sie die Anschlusstreffer noch hätten erzielen können. Tore: 1:0 Christian Ehrhart (39.), 2:0, 3:0 Julian Fischbach (57., 69.). Bes. Vork.: Der TSV Wain verschießt in der 35. Minute einen Foulelfmeter. Gelb-Rote Karte für TSV-Spieler Andreas Zechel in der 89. Minute.