Änderungen für die Buslinie am Samstag

Wegen Bauarbeiten ander Waldseer Straße kann Haltestelle Polizei/BSZ stadtauswärts in Richtung Weißhauptstraße am Samstag, 11. Juni, von der Linie 3 nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Erlenweg/BSZ oder Schießstand auszuweichen. Weitere Informationen zu den Fahrzeiten der Linienbusse und des Anrufsammeltaxis geben die Mitarbeiter der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351 / 30 25 01 50 oder per E-Mail an info@swbc.de.