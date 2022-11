Adventszauber am BSBZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein wunderschöner, großer Adventskranz schmückt den Pausenhof des BSBZ und verströmt weihnachtliche Stimmung. Die Idee dazu ist in Coronazeiten entstanden, als keine besonderen Advents-Aktionen, wie sonst üblich, an der Schule stattfinden konnten. Ermöglicht wurde die Fertigstellung durch fleißige Helferinnen aus der Elternschaft. Die Aktion kam bei Schülern, Lehrern und Eltern so gut an, dass sie nun fortgeführt wird und auch dieses Jahr wieder ein beeindruckender Kranz bestaunt werden kann, auf dem an jedem Adventssonntag eine weitere Kerze leuchtet.