Adventsverkauf der Kolpingsfamilie im Martinskeller

Nach der Corona-Zwangspause richtet die Kolpingsfamilie Biberach wieder ihren Adventsverkauf im Martinskeller aus. Am Samstag, 26. November, und am Mittwoch, 30. November, sowie am Samstag, 3. Dezember, sind die Besucher des Biberacher Christkindlesmarkts und des Wochenmarkts eingeladen, sich bei Kaffee, Kuchen, Waffeln und Glühwein im Martinskeller vom Markttrubel zu entspannen und nebenbei etwas für den guten Zweck zu tun. Der Erlös des Adventsverkaufs geht wieder an das benachbarte Hospiz Haus Maria am Biberacher Kirchplatz.

Schon seit 1986 organisiert die Kolpingsfamilie ihren Adventsverkauf auf dem Christkindlesmarkt und seit 2015 im Martinskeller, sagt Hermann Albrecht vom Vorstand der Kolpingsfamilie, immer mit Erlösen im vierstelligen Bereich. Das Hospiz der St.-Elisabeth-Stiftung ist zum zweiten Mal als Empfänger der Spende vorgesehen, wobei nach der Corona-Pause das Angebot des Adventsverkaufs reduziert sein wird. „Es gibt Waffeln und Kuchen und Getränke“, kündigt Albrecht an.

Der Erlös wird unter anderem für die adventliche Ausgestaltung des Hospiz verwendet, berichtet Tobias Bär vom Haus Maria. Ein Teil fließt auch in den laufenden Betrieb. Solche Spenden sind wichtig für das Hospiz, einen Teil seines Etats muss das Haus auf diese Weise abdecken, so Bär.