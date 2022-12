Adventsreiten im Palast der Eisprinzessin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der festlich geschmückte Palast der Eisprinzessin bei der Reitervereinigung Biberach sorgte auch in diesem Jahr wieder für eine vorweihnachtliche Stimmung. Viele große und kleine Zuschauer sind in die Reithalle am St. Georgsweg gekommen.

Eingeleitet wurde der Nachmittag mit einer Begrüßung durch die Vorsitzende Michaela Von Langsdorff, sowie den Jagdhornbläsern. Im Anschluss wurde den Zuschauern ein vielfältiges Programm geboten. Die Springreiter läuteten die Vorführungen mit einer gelungenen Springquadrille ein. Die Voltigiererinnen zeigten ihr Können mit Auszügen aus dem Nachwuchs- und Wettkampfprogramm. Weihnachtlich kostümiert, wurde vom Ponyteam ein neu erstelltes Showprogramm gezeigt. Wie immer ein Highlight für alle großen und kleinen Zuschauer, war die Ponyherde im Freilauf. Im Anschluss begeisterten die fortgeschrittenen Reiterinnen des Vereins mit einer Dressurquadrille. Reitlehrerin Lisa Buchhold stellte in einer beeindruckenden Kür Teile aus der schweren Dressurprüfung Klasse S vor.

Der Nachmittag fand seinen feierlichen Abschluss mit dem Einreiten des Christkindes, welches Geschenke für die geduldig wartenden Kinder im Gepäck hatte.