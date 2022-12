Adventsmarkt vor dem Stadtteilhaus Gaisental

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit für die Familie, eine Zeit, um Freundschaften und die Gemeinschaft zu pflegen. In der Hektik der heutigen Zeit geht das leider oft verloren, umso schöner war das Treffen auf dem Adventsmarkt am Stadtteilhaus Gaisental. Für das leibliche Wohl der Besucher war mit Popcorn und gebrannten Mandeln vom Elternbeirat des Familienzentrums St. Wolfgang und selbst gemachten Waffeln des Stadtteilhausteams gesorgt. Zudem gab es Kinderpunsch und Bastelarbeiten von der Lebenshilfe Biberach. So konnten unter anderem kleine Engel aus Ton, selbst gemachte Anzünder und gestrickte Stulpen erstanden werden.

Jugendaktiv bot für die Kinder einen Basteltisch und ein weihnachtliches Wurfspiel an, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gab. Ein weiterer Höhepunkt war der von allen sehnlichst erwartete Besuch des Nikolauses. Jedes Kind, das ein kurzes Gedicht oder Weihnachtslied vortragen konnte, bekam eine Überraschung. So überreichte er dank einer großzügigen Spende der VOLLMER Werke 40 strahlenden Kindern kleine Säckchen mit je einem Fairtrade Nikolaus aus dem Weltladen, Nüssen und Mandarinen. Jedes einzelne Säckchen war liebevoll und individuell gestaltet von Jugendlichen, die bei „Mitmachen Ehrensache“ am internationalen Tag des Ehrenamts bei VOLLMER teilgenommen haben. Zur Krönung hat jedes der 40 Kinder obendrein noch einen Biber von Steiff erhalten.

Alles in allem war es ein schöner und gelungener Nachmittag. Unser herzlichster Dank gilt den VOLLMER Werken sowie den Beteiligten und unseren fleißigen Helfern, ohne die solche Veranstaltungen undenkbar wären. Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2023.