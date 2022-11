Adventsmarkt mit „Ski-Flohmarkt“ am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg

Die Elternbeiräte am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) laden die Schulgemeinde, Ehemalige, Freunde und Interessierte zum Adventsmarkt mit Ski-Flohmarkt am Samstag, 19. November, 11.30 bis 16 Uhr, ins Bildungszentrum in Rißegg ein. Der Adventsmarkt bietet unter anderem selbst gefertigte Weihnachtsbastel- und Kreativarbeiten, kulinarische Köstlichkeiten, 5er-Flohmarkt der SMV, Zeit und Plätze für gemeinsame Begegnung und Spiel- und Bastelangebote für Eltern mit Kindern. Der Verkauf der Advents- und Weihnachtsgestecke der Klassen 5 und 6 ist ab 13 Uhr in der alten Aula statt. Der Ski-Flohmarkt, ehemals Skibörse, findet zwischen 10.45 und 12.30 Uhr statt, dabei können gebrauchte Wintersportgeräte und Kleidung unter Eigenverantwortung getauscht und verkauft werden. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Gaumenfreuden verschiedener Klassen. Spenden aus dem Ski-Flohmarkt und die anderen Erläse des Adventsmarkts kommen den Eine-Welt-Schulprojekten des BSBZ sowie der Schule sowie den Schülern zugute.