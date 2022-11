Adventskonzert mit Belcanto unter dem Motto „Sage, wo ist Bethlehem?“

In der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach erklingt am Samstag, 3. Dezember, 11 Uhr, das Chorkonzert „Sage, wo ist Bethlehem?“ Es singt das Vokalensemble Belcanto unter der Leitung von Ralf Klotz. In diesem Adventskonzert zur Zeit des Christkindlesmarkts sind klangvolle traditionelle sowie moderne Adventsstücke wie „Macht hoch die Tür" oder „Sage, wo ist Bethlemen?" zu hören, abwechslungsreich begleitet von den Flötistinnen Alexia Kirschner und Martina Riedel. Die Adventsliedklassiker „Es kommt ein Schiff geladen“ und „O Heiland reiß die Himmel auf“ künden vom Kommen des Heilands. Die neuen populären Lieder „An dunklen, kalten Tagen“, „Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen“ sowie „Friedenskind“ thematisieren die aktuellen Spannungsfelder „Krieg und Frieden“ sowie „Sehnsucht und Wirklichkeit“. Mit „Aube nouvelle (Hört die Botschaft)“ wird ein bekanntes französisches Adventslied ins Programm genommen. Die ebenfalls französische „Hymne à la nuit“, bekannt geworden durch den Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, verbreitet weihnachtliche Vorfreude. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Veranstalter ist das Kantorat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde.