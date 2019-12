Adventskonzert in Bergerhausen

Der Musikverein Bergerhausen hat zusammen mit der Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen sowie dem Singkreis Bergerhausen ein Adventskonzert im Rösslesaal veranstaltet. Im festlich dekorierten und voll besetzten Rösslesaal eröffnete die Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen unter der Leitung ihrer Aushilfsdirigentin Michaela Fiederer den Konzertabend mit ihrem Programm. Mit dem anspruchsvollen Stück „Disney Film Favorites“ von Johnnie Vinson präsentierten sie gekonnt bekannte Disneymelodien. Eine weitere bekannte Filmmelodie ertönte im Anschluss mit dem Stück „A Thousand Years“ von Paul Murtha aus den berühmten Twilight Filmen. Ihren Konzertbeitrag schlossen die Jungmusiker schließlich mit dem Stück „Handclap“ von Paul Murtha. Die Zuschauer dankten den Jungmusikern diesen überaus gelungenen Konzertteil mit reichlichem und langanhaltendem Applaus, der durch die Zugabe „Fröhliche Weihnacht überall“ erwidert wurde.

Im zweiten Konzertteil stimmte der Singkreis Bergerhausen mit ihrer Dirigentin Maike Biffar die Zuhörer auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Zu hören waren unter anderem die Stücke „Jetzt fangen wir zu singen an“, „Auf dem Feld bei Bethlehem“ sowie das „Kalenderlied“. Instrumentalistisch unterstützt wurden die Sänger durch das lettische Instrument Kokle gespielt von Velgar Kießling, welches vergleichbar ist mit meiner Zither. Nach reichlichem Applaus forderten die Sänger die Zuhörer auf, die Zugabe „Oh Tannenbaum“ gemeinsam zu singen. Nach einer kurzen Pause eröffnete der Musikverein Bergerhausen unter der Leitung von Wolfgang Kammerlander den dritten Konzertteil mit dem Stück „Castrum Alemorum“ von Jacob de Haan und entführte damit die Zuhörer zur musikalische Burgführung auf die Burg Allymes, die auf einem Hügel der Rhônes-Alpes Region im Osten Frankreichs liegt. Weiter ging der Konzertabend mit einer Reise in den Schwarzwald. Markus Götz portraitiert in seinem Werk die Mystik des Schwarzwaldes mit all den dunkeln Wäldern, der faszinierenden Landschaft, der Menschen, der Religiosität sowie der Fröhlichkeit bei den traditionellen Festen. Im weiteren Verlauf präsentierten die Bergerhauser Musiker „Beautiful Savior“ von Jacob de Haan, ein lyrisches Stück, welches das gelungene Choralvorspiel in einer ausgezeichneten Instrumentierung zeigt. Abschließend wurde noch das Stück „We are the World“ von Michael Jackson und Lionel Richie zum Besten gegeben. Der sich anschließende reichliche Applaus aus den Zuschauerreihen wurde mit der Zugabe „Mentis“ von Thiemo Kraas gedankt. Zum Konzertabschluss wurde dann traditionsgemäß „Stille Nacht, heilige Nacht“ gemeinsam gespielt und gesungen.