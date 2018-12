Adventliche Klänge unterm Weihnachtsbaum

Unter dem Weihnachtsbaum in der Kirche St. Josef in Birkendorf gaben am Vorabend des letzten Schultags die Musik-Arbeitsgemeinschaften des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) ihr Adventskonzert. Dieses war – anders als die Jahre zuvor – vom zweiten Advent auf diesen späteren Termin gelegt worden, wodurch das Konzert eine ganz besondere vorweihnachtliche Note erhielt.

Den Beginn machte das auf eine beachtliche Zahl angewachsene Orchesterle der Klassen 5 und 6 unter seiner Leiterin Gunda Herzog. Mit dem englischen Weihnachtsklassiker „Hark, the Herald Angels Sing“ stimmte das sogar mit Pauken und Trompeten aufwartende Ensemble passend auf das 90-minütige Konzert ein. Auch „A Christmas Collage“ von Jan de Haan und „Deck the Hells“ zeugten von der Spielfreude, die von der Dirigentin gefördert und kanalisiert wurde.

Im Vokalensemble des Musikzugs der Klassen 5 und 6 präsentierte sich mit dem erst 15-jährigen PG-Schüler Julius von Lorentz ein junger Pianist, der sehr einfühlsam und ausdrucksstark die jungen Sängerinnen und Sänger begleitete – ein Höhepunkt des Abends; ebenso wie die Idee der Dirigentinnen Sabine Haupt und Christine Wetzel, den Chor zu teilen und eine Gruppe von der Orgelempore singen zu lassen. Besonders bei John Rutters „Look at the World“ entstand so eine ganz suggestive Akustik , die die Zuhörer unmittelbar anrührte.

Der Kammerchor unter Leitung von Petra Schneider präsentierte die barocke Weihnachtskantate von Vinzent Lübeck. Begleitet vom Streichensemble der PG-Musikzugklassen (am Klavier: Gunda Herzog) gelang hier eine durchsichtige, leichte Gestaltung. „Christmas Lullaby“ des englischen Komponisten John Rutter bot daraufhin einen schön harmonischen Klangteppich, der mit „That’s Christmas to me“ von Pentatonix eine deutlich jazzige Note erhielt. Zwei Chorsänger übernahmen dabei Soloparts. Die Männerstimmne wurden von zwei PG-Kollegen verstärkt.

Das Konzert fand seinen Abschluss mit dem Auftritt des großen Schulchors. Das adventliche „Machet die Tore weit“ des Barockkomponisten Andreas Hammerschmidt wurde eindrucksvoll von Camille Saint-Saens‘ „Tollite Hostias“ kontrastiert sowie von „The first Noel“. Die Sänger, die vornehmlich die Mittelstufe (Klasse 8 bis 10) besuchen, setzten mit John Rutters „Angels Carol“ den fulminanten Schlusspunkt. PG-Schulleiterin Sabine Imlau dankte allen Beteiligten und gab ihrer Freude über das Erlebte deutlich Ausdruck.