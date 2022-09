Adenauerallee und Breslaustraße wegen Verlegung von Nahwärmeleitungen gesperrt

Nachdem die Arbeiten in der Rollinstraße sowie im Schulhofbereich des Pestalozzi-Gymnasiums pünktlich abgeschlossen wurden, beginnen am Montag, 12. September, die Verlegearbeiten in der Adenaueralle und der Breslaustraße. Die Adenauerallee wird hierzu im Bereich ab der Rollinstraße bis Höhe Breslaustraße gesperrt und ist nur von der Memelstraße herkommend anfahrbar (bis zur Breslaustraße). Die Breslaustraße ist im Bereich ab der Adenauerallee bis Höhe Hausnummer 15 (ATB Autoteile Biberach) gesperrt und nur vom Zeppelinring her bis Höhe ATB anfahrbar. Die Grundstücke und Parkplätze im Karlsbadweg und im Stettinweg sind nur von der Königsbergallee herkommend anfahrbar. Grundsätzlich erfolgen die Bauarbeiten unter Aufrechterhaltung des Rad- und Fußgängerverkehrs in beiden Straßen. Voraussichtlich Ende Oktober werden die Bauarbeiten abgeschlossen sein.