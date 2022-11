Adam Zirk erzählt vom Leben und Sterben im Gulag

„Eine Jugend im Gulag“ heißt das neue Buch von Adam Zirk. Darin erzählt der Autor vom Alltag, dem Leben und Sterben in den russischen Gulags und von seinem Glück, eines Tages wieder in seine Heimat zurückkehren zu können. Herausgeber ist Gerd Meissner.

Adam Zirk, Jahrgang 1925, nach seiner Übersiedlung nach Biberach viele Jahre ehrenamtlich in den donauschwäbischen Landsmannschaften und im Bund der Vertriebenen tätig, hat seine Erinnerungen an seine Deportation in den sowjetischen Gulag als Taschenbuch veröffentlicht. Als Jugendlicher wurde er 1945 von russischen Soldaten in seinem Heimatort Nitzkydorf im heutigen Rumänien in verschiedene russische Straflager verschleppt und dort fast sechs Jahre unter unmenschlichen Bedingungen zur „Aufbauarbeit“ gezwungen.