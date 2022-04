ADAC Ekids-Trial beim AMC Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der AMC Biberach war Ausrichter des ersten Laufs zum württembergischen ADAC Ekidscup. Die Fahrer waren zwischen sechs und zehn Jahre alt und fuhren alle auf Elektro-Motorrädern. In der Klasse 2 – Fortgeschrittene gewann AMC-Fahrerin Emilia Wild souverän, den dritten Rang belegte Max Lämmle nach einem Stechen. Florian Vogt belegte in der Klasse 3 – Anfänger den dritten Platz.

Nachdem es schon so frühlingshaft war, war es für die Starterzahlen nicht zuträglich, dass der Winter am Wochenende noch einmal zurückkam. Von den ursprünglich gemeldeten 29 Fahrern blieben 23 übrig, darunter waren acht AMC-Fahrer. Wobei es dann gar nicht so schlimm war mit dem Schnee.

Die Sektionen waren den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend gehalten. Es gab nur geringfügige Hindernisse, die Schwierigkeit lag oft in den Auf- und Abfahrten und den Kehren. Der Boden war durch den Schnee aufgeweicht, aber es hatte keine Schneedecke in den Sektionen – nur schlammig war es ein bisschen.

In der Klasse 2 fuhr Emilia Wild sehr konzentriert und konnte sich mit zwei Nullrunden und insgesamt nur zwei Fehlern souverän den ersten Platz sichern. Für Max Lämmle wurde es spannend – er hatte Punktegleichstand mit Max Rühfels (MSC Amtzell) und musste bei einem Stechen um den zweiten Platz zwei Sektionen der höheren Klasse zweimal befahren. Mit einem Punkt Rückstand wurde er dabei Dritter. Felix Nägele fuhr auf den siebten Platz. Moritz Wild fuhr in der ersten Runde leider durch ein falsches Tor und kam dadurch nur auf Platz 9.

In der Klasse 3 wurde Florian Vogt mit zwei Nullrunden und insgesamt nur drei Fehlerpunkten Dritter – Jakob Schaller, der Gewinner dieser Klasse, konnte vier Nullrunden vorweisen. Amelie Fink und Maximilian Fink erreichten bei ihrem ersten Trial die Plätze sechs und sieben.

Am 30.April findet der zweite Lauf der Meisterschaft beim AMC Salach statt.