ADAC CC Enduro-Cup Süd beim MSC Frickenhausen

Auf dem Gelände des MSC Frickenhausen findet sich mit Enduropark, Wiesen und Wald, alles, was ein Enduroherz begehrt. Für den 3. und 4. Lauf herrschten allerdings erschwerte Bedingungen durch Hitze und Staub.

In der Klasse EC 1 entschied sich Philip Dangel sehr kurzfristig für einen Start, wodurch er einen Startplatz weit hinten hatte. Er erreichte dennoch schon frühzeitig das Mittelfeld. Nach ein paar vorsichtigen Runden kam er in Fahrt und konnte das Rennen als Zehnter beenden.

In der Klasse EC 2 verlief es für Lukas Kerler weniger gut. Er kam er dieses Mal nur sehr schlecht vom Start weg. Trotz Staub fand er aber seinen Rhythmus und konnte etliche Plätze gut machen. Nach einer knappen Stunde gab aber sein Motorrad den Geist auf und das Rennen war für ihn nach 5 Runden beendet – auf Platz 31 aufgrund der fehlenden Stunde. Der vermutete Kolbenfresser entpuppte sich später als Kurbelwellenschaden. Mit einem geliehenen Ersatzmotorrad konnte er am nächsten Tag dennoch starten. Der Start verlief eindeutig besser, aber er brauchte einige Zeit, um sich an das fremde Motorrad zu gewöhnen. Es reichte ihm dann beim 4. Lauf für den 15. Platz. In der Meisterschaft fiel er allerdings auf den 21. Platz zurück.

In der Klasse EC 4 (Frauen) kam Larissa Mayer als Zweite vom Start weg, konnte dies aber nicht lange halten. Sie entschied sich, durch den Enduropark zu fahren, anstatt die Chickenline zu nehmen, eine leichtere, aber weitere Umfahrung. Leider fand sie keinen Fahrrhythmus und konnte erst in der zweiten Hälfte der Fahrzeit wieder auf die Spitze aufschließen. Komplett erschöpft erreichte sie als Vierte das Ziel. Trotz der noch anhaltenden Erschöpfung konnte sie am nächsten Tag als Erste vom Start weg fahren und diesen Platz immerhin über vier Kurven halten. Um Kräfte zu sparen entschied sie sich für die Chickenline. So konnte sie in den folgenden Runden kontinuierlich aufholen. Weil eine Fahrerin direkt vor ihr stürzte verpasste sie um 49 Sekunden die Möglichkeit, eine weitere Runde zu fahren. Dennoch ist sie mit dem dritten Platz sehr zufrieden. „Meine schnellste Runde war fast 1 Minute schneller als am Samstag und ich war viel besser unterwegs.“