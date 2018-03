Achtungserfolg für Kalkuhl/Kalkuhl

Andrea und Arno Kalkuhl von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft Platz 17 in der S-Klasse belegt. Andrea und Gerd-Michael Maier erreichten Rang sieben in der C-Klasse. Die Titelkämpfe der Senioren II (über 45 Jahre) in den Standardtänzen richtete der 1. Tanzclub Heidenheim aus.

In der Sen-II-C-Klasse traten insgesamt acht Paare an. Andrea und Gerd-Michael Maier zeigten die vier Standardtänze – Langsamer Walzer, Tango, Slowfoxtrott und Quickstep – und konnten dabei ihre Programme gut umsetzen. Mit 13 von 28 möglichen Wertungskreuzen verpassten sie allerdings das Finale der besten sechs Paare und wurden am Ende Siebte. „Im Slowfox haben wir von allen sieben Wertungsrichtern Kreuze erhalten. Das hat uns sehr gefreut. Darauf lässt sich in Zukunft aufbauen“, bilanzierte Andrea Maier.

Im Turnier der höchsten deutschen Tanzsportklasse, der S-Klasse, starteten 24 Paare. In vier Gruppen zu je sechs Paaren wurde die Vorrunde ausgetragen. Das TSA-Paar Andrea und Arno Kalkuhl wurde in der vierten Gruppe zum Langsamen Walzer auf die Fläche gerufen, um sich den sieben Wertungsrichtern zu präsentieren.

Kalkuhls zeigten mit einer guten Leistung, dass sie in der S-Klasse bestehen können, auch wenn zu den Top-Paaren Baden-Württembergs zurzeit noch ein großer Leistungsabstand besteht. Im Gegensatz zu anderen Aufsteigern kamen sie mit der starken Konkurrenz auf der Tanzfläche gut zurecht und präsentierten ihre Tänze mit viel Spaß und Selbstbewusstsein. Für Kalkuhls ging es im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die S-Klasse erst einmal um einen guten Einstieg. Entsprechend war der Trainer des TSA-Paares, Landestrainer Joachim Krause, mit beiden sehr zufrieden. Am Ende reichte es zu Platz 17. „Angesichts dieses Feldes war es ein Achtungserfolg für uns, sieben starke Paare hinter uns gelassen zu haben. Auf diese Leistung möchten wir nun in den kommenden Turnieren aufbauen“, lautete das Fazit von Arno Kalkuhl.