Achtung Baustellen: An diesen Straßen und Brücken wird 2020 gebaut

Das Land hat bei der Sanierung seines Straßennetzes und der damit verbunden Straßenbauwerke im Jahr 2020 zwölf Maßnahmen im Landkreis Biberach berücksichtigt. Auch auf Bundesstraßen soll in diesem Jahr an verschiedenen Stellen gebaut werden. Das teilt der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemeldung mit.

„Straßen sind für die Menschen wie die Wirtschaft in unserem Land gleichermaßen wichtig. Auch mit Blick auf die teils schwerwiegenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unseren Wirtschaftsstandort wäre es mittelfristig ein schwerer Fehler, bei der Sanierung unseres Landesstraßennetzes nachzulassen“, so Dörflinger, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.

Land will kräftig investieren

Das Land will über das Sanierungsprogramm 2020 zum Erhalt seiner Landesstraßen rund 153 Millionen Euro investieren. Laut Mitteilung des Verkehrsministeriums sollen die Vorhaben trotz Corona-Pandemie weitestgehend planmäßig umgesetzt werden.

Im Landkreis Biberach ist im Jahr 2020 die Umsetzung folgender Erhaltungsmaßnahmen von Landesstraßen und Straßenbauwerken wie Brücken und Überführungen vorgesehen:

L 257: Sanierung der Brücke in Laupheim

L 282: Sanierung der Bahnbrücke bei Schemmerhofen

L 266: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Schemmerhofen (0,5 Kilometer Baulänge)

L 270: Ersatzneubau der Brücke über die Kanzach bei Bad Buchau-Kappel

L 270: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Bad Buchau – Moosburg (2,8 Kilometer Baulänge)

L 280: Überhang aus 2019: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Schwendi (0,4 Kilometer Baulänge)

L 283: Fahrbahndeckenerneuerung Bierstetten – Reichenbach (0,9 Kilometer Baulänge)

L 299: Sanierung der Überführung K 7578 bei Dettingen an der Iller

L 301: Fahrbahndeckenerneuerung Hauerz – Rot an der Rot (5 Kilometer Baulänge)

L 415: Fahrbahndeckenerneuerung Inneringen – Ortsdurchfahrt Billafingen (2,7 km Baulänge)

L 2013: Sanierung der Brücke über den Illerkanal bei Egelsee

L 2013: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Egelsee – Landesgrenze (0,7 Kilometer Baulänge).

Diese Vorhaben an Bundesstraßen sind vorgesehen

Zudem sollen in diesem Jahr an Bundesstraßen im Landkreis Biberach folgende Vorhaben angegangen werden: