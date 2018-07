Achtsamkeitsvortrag ins Gemeindehaus verlegt

Die Ärztin Andrea Weber spricht heute, Mittwoch, über das Thema „Mit Achtsamkeit gegen Depressionen“. Damit alle Interessierten den Votrag über „MBSR – Mindfulness Stress Reduction“ besuchen können, hat die Selbsthilfegruppe Netzwerk Burn-out und Depression sich entschieden, die Veranstaltung in einen größeren Raum zu verlegen. Der Vortrag von Andrea Weber findet nun um 19 Uhr im großen Saal im Gemeindehaus St. Martin in Biberach und nicht in der Kaffee-Bühne statt. Da es im Gemeindehaus genügend Raumkapazitäten gibt, ist eine Anmeldung nicht mehr nötig. Darauf weisen die Veranstalter hin.