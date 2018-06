Achtklässler dürfen Bücher für die Mediothek auswählen

Die Klasse 6ESG8/1 des sechsjährigen Gymnasiums der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach hat das Angebot der Mediothek im Kreisberufsschulzentrums nach ihren Wünschen erweitert. Angelika Grimm-Bendel, Leiterin der Mediothek, hatte Deutschlehrerin Martina Barghorn-Ghosh das Büchereiprojekt vorstellt. Und die Lehrerin war ebenso angetan wie ihre Schüler.

Und so durften die 18 Achtklässler in der Biberacher Stadtbuchhandlung nach Herzenslust stöbern und schmökern. Natürlich sollten sie das vorgegebene Budget nicht überschreiten, ansonsten gab es nur eine Auflage: Die gewünschten Bücher durften nicht bereits in der Bibliothek vorhanden sein. Das konnten die Schüler im Online-Katalog der Mediothek gleich vor Ort in der Buchhandlung überprüfen. Zum Teil gab es unter den Schülern harte Verhandlungen, welches Werk noch mit in die Bücherkiste durfte. Zu den insgesamt 29 Jugendthrillern, Young-Adult-Romanen und Fantasygeschichten gehörten ein Jugendroman zum Thema Leukämie, eine Biografie über Friedenspreisträgerin Malala und ein Backbuch für „Minitörtchen“.

Wenige Tage später trafen die Neuanschaffungen in der Mediothek ein. Die Neuanschaffungen werden ab dem 14. Juli in einer kleinen Mediotheksausstellung der Öffentlichkeit präsentiert, auch daran beteiligt sich die Klasse 6ESG8/1.

Interessenten für den Einstieg in das sechsjährige berufliche Gymnasium der Matthias-Erzberger-Schule ab Klasse 8 zum kommenden Schuljahr können sich noch bewerben. Weitere Informationen erteilt die Schule gern. Weitere Informationen gibt es auf www.mes-bc.de.