Leichte Verletzungen hat eine Achtjährige bei einem Unfall am Dienstag in Biberach erlitten. Das Mädchen war kurz nach 8 Uhr mit seinem Tretroller unterwegs. Sie fuhr die Raustraße auf dem Gehweg entlang. An der Einmündung der Antonstraße stand ein Auto. Das Kind übersah das Fahrzeug und fuhr gegen die Seite. Die Achtjährige stürzte und schlug den Kopf gegen die Karosserie. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Krankenhaus.