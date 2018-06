Achterbahnwinter verursacht in Biberach hohe Kosten

Ein Winter der Extreme hat in Biberach zu einem hohen Anstieg der Winterdienstkosten geführt. Waren es im Winter 2016/17 rund 594 000 Euro, die die Stadt für geräumte Straßen und Plätze aufbringen musste, so waren es im vergangenen Winter fast 839 000 Euro. „Es wird für uns immer schwieriger, das zu planen“, sagt Baubetriebsamtsleiter Markus Merkle, der die Zahlen nun veröffentlichte.

Ob man es nun als Klimawandel bezeichnet oder als meteorologische Achterbahn: Auf den niederschlagsärmsten Winter 2016/17 folgte der niederschlagsreichste seit 50 Jahren. Der Silvestertag 2017 war mit plus 13,1 Grad Celsius der wärmste seit Messbeginn im Jahr 1968. Auch der Januar war mit durchschnittlich plus 4,08 Grad Celsius der wärmste seit Beginn der Messungen, mit 132,2 Millimeter auch der niederschlagsreichste. In Biberach kam es zu Schneemengen von bis zu 30 Zentimetern.

Darauf folgte ein extrem kalter Februar mit ebenfalls erheblichen Schneemengen und Tiefsttemperaturen bis minus 15 Grad Celsius. Diese Kälte setzte sich bis in den März hinein fort. Im Schnitt war er um mehr als vier Grad kälter als der März des Vorjahres und um ein Grad kälter als der Januar 2018.

Das alles stellt den Winterdienst der Stadt vor Herausforderungen und macht Planungen immer schwieriger. „Wir hatten dreimal so viele Einsätze wie im Vorjahr“, sagt Markus Merkle. Erschwert wurde dies im vergangenen Winter durch eine massive Grippewelle, die auch das Personal des Baubetriebsamts betraf. „Wir sind da gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen“, so Merkle.

Zugeschobene Einfahrten

Immer wieder für Ärger sorgen zugeschobene Grundstückseinfahrten, die sich bei den Winterdiensteinsätzen in Wohngebieten nicht vermeiden lassen. Umgekehrt erschweren zugeparkte Wohnstraßen die Arbeit der Räumfahrzeuge.

Der Verbrauch an Splitt und Salz stieg im vergangenen Winter im Vergleich zum Winter davor erheblich. Engpässe beim Streusalz, wie sie in Biberach noch vor einigen Jahren vorkamen, sind inzwischen jedoch kein Thema mehr. Die Stadt hat durch ihre neue Streusalzlagerhalle inzwischen die Möglichkeit, sich rechtzeitig einen Vorrat anzulegen.

Regelmäßig gibt es an Tagen mit starkem Schneefall Beschwerden aus der Bevölkerung, dass zu wenig geräumt werde. Merkle verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Winterdienst nicht überall zur selben Zeit sein könne. Auch mehrfaches Räumen innerhalb eines Tages sei nicht immer möglich. „Wir räumen nach Zumutbarkeit“, sagte Merkle und verweist auf entsprechende richterliche Urteile. Eine besondere Sturzgefahr bei Schnee und Eis lasse sich auch bei ordnungsgemäßer Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht nicht völlig ausschließen.