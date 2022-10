Achter großer Tango Argentino Ball in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Orquesta At!pica Stuttgart mit seinen 19 Musikerinnen begeisterte am 1. Oktober in der Biberacher Gigelberghalle mit Tango Argentino im traditionellen und modernen Stil 140 Tangueras und Tangueros aus ganz Süddeutschland. Dem TSV Risstino gelang mit seinem achten.Ball in Biberach und dem ersten nach der Pandemie, die Teilnehmerinnenzahl der letzten Veranstaltung vor der Pandemie noch zu übertreffen.

Die Musikstücke – von den Anfängen des Tango in Argentinien und Uruguay über die goldene Zeit des Tango bis hin zu aktuellen Kompositionen – bot das Orquesta At!pica Stuttgart unter Leitung seiner Dirigentin Judy Ruks in vollendeter Form in klassischen Tandas dar. Der Blumenschmuck auf den Tischen, am Eingang, vor der Bühne und am Tresen, der von Ulrike Heimbach und ihren Helferinnen sehr schön gestaltet wurde, gab der Gigelberghalle an diesem Abend eine festliche Note. Das Thema „Note“ gewann darüber hinaus eine große Bedeutung durch die eigens für das „Orquesta At!pica Stuttgart“ von Judy Ruks und Kollegen arrangierten Tangos, Milongas und Tango Vals. Das Risstino Orga-Team freute sich besonders über die große Unterstützung, die es aus den Reihen der Vereinsmitglieder bei der Betreuung des Tresens und der Küche erhalten hat, und über die vielen Kuchenspenden.

Dem Orchester wurde von Corinna Liebler und Armin Kilgus am traditionellen Leitinstrument Piano mit Unterstützung von Bettina Röttler und Martin Schmitzer am Bass eine groovende Basis angeboten. Anke Heimann, Mareike Scheerer, David Alberts an den Violinen und Christiane Musotter an der Viola sowie Ruth Sarrazin am Cello, Bertram Thuma an der Gitarre, Oliver Schuetze an der Klarinette, die beiden Bandoneons, herzzerreißend von Heike Ettingshausen und Cheryl Lang gespielt, konnten auf dieser soliden Grundlage ihre Melodien in vollendeter Form zur Entfaltung bringen. Die zwei Sängerinnen Sibylle Kilgus, Karin vom Hoff und der Sänger Cristian Faig gaben mit ihren wunderbar dargebotenen Gesangseinlagen in den jeweiligen Nuancierungen von melancholisch leidenschaftlich bis ironisch sarkastisch den Darbietungen die Vollendung. Mit frenetischem Beifall und begeisterten Rufen aus dem Publikum wurden dem Orchester am Ende zwei Zugaben entlockt. Bei der sowohl schwung- als auch gefühlvollen Musikauswahl der DJane Rodica Lutsch aus Ravensburg ging die Ballnacht dann um 1. Uhr zu Ende.