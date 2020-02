Acht Goldmedaillen für TG-Nachwuchs

Beim vierten internationalen Winterschwimmfest im Inselbad in Stuttgart haben sich zwölf Nachwuchssportler der TG Biberach mit 478 Altersgenossen aus dem Badischen, Bayerischen und Hessischen Schwimmverband gemessen. Ebenso am Start waren Sportler aus Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In diesem Teilnehmerfeld konnten sich die TG-Starter gut behaupten. Insgesamt gingen 18 Medaillen nach Biberach: achtmal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze.

Zwei Gold- und zwei Silbermedaillen gewann Marleen Plachetka (Jahrgang 2006). Sie gewann die 100 m Freistil in 1:04,47 Minuten und die 200 m Freistil in 2:19,46 Minuten. Lena Maria Scheffler (2004) konnte sich über zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen freuen. Sie schlug über 50 m und 200 m Rücken als Erste an (0:33,59; 2:38,19). Zwei weitere Goldmedaillen gingen an Leon Lein (2002/400 m Freistil: 4:51,38/200 m Lagen: 2:36,52).

Ellen Grundl (2005) war die Schnellste über 100 m Rücken (1:13,90). Außerdem wurde sie noch dreimal Zweite und zweimal Dritte. Die achte Goldmedaille für die TG ging an den Neuling Leo Schreiber (2012), der die 50 m Rücken in 0:49,51 absolvierte. Antonia Pfiz (2006) schwamm eine starke Bestzeit über 100 m Schmetterling (1:18,94) und wurde dafür mit Silber belohnt.

Weitere starke Bestzeiten und Platzierungen unter den ersten zehn gelangen Nina Schilling (2005), Heidi Müllers, Paula Preißing (beide 2006), Lilian Konradi und Jana Durawa (beide 2008). Auch Tim Durawa (2007) gab bei diesem vielleicht letzten Wettkampf in der Traglufthalle des Stuttgarter Inselbads sein Bestes.