Achstetten zieht in Runde zwei ein

Bei einem Streit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 28-Jähriger mehrere Stichverletzungen davongetragen.

Das Opfer wurde durch den Angriff in der Innenstadt so schwer verletzt, dass der Mann im Krankenhaus notversorgt werden musste. Mittlerweile wurde der 28-Jährige in eine Spezialklinik verlegt. Das Berichtet die Polizei am Freitagnachmittag.

Zwei der Tatverdächtigen, einen 21-jährigen sowie einen 24-jährigen Syrer, konnte die Polizei vorläufig festnehmen.