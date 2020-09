Achstetten wird am höchsten gehandelt

Ganz anders als in der A I sieht es in Sachen Meisterschaftsfrage in der Fußball-Kreisliga A II aus. Dort ist die TSG Achstetten mit neun Stimmen der Favorit, gefolgt vom SV Burgrieden mit sechs. Mehrfachnennungen waren bei der SZ-Umfrage im Sommer möglich. Eine Außenseiterrolle nimmt mit zwei Stimmen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt ein. Das heißt, in der Kreisliga A II gibt es keinen so klaren Meisterschaftsfavoriten wie in der A I mit dem TSV Ummendorf.

Bei den Zugängen, allen voran mit Spielertrainer Marcel Karremann, hat sich beim SV Burgrieden am meisten getan. Julian Fischbach kehrte von der Olympia aus Laupheim wieder zu seinem Heimatverein SV Äpfingen zurück. Ansonsten kam die Mehrzahl der Zugänge aus der eigenen Jugend.

Sechs Mannschaften mit neuem Trainer

Sechs Mannschaften – der SV Äpfingen, die SF Bronnen, der SV Burgrieden, die SG Mettenberg, der SV Sulmetingen II und der TSV Wain – starten mit einem neuen Mann auf der Trainerposition in die Saison 2020/21. Bedingt durch die Corona-Pandemie tat sich in den Vereinen in den vergangenen Monaten nicht allzu viel. Welche Auswirkungen diese auf die anstehende Spielzeit haben könnte, bleibt abzuwarten.

Zum Auftakt ein Auswärtsspiel

Am ersten Spieltag spielt der Meisterschaftsfavorit TSG Achstetten beim SV Sulmetingen II (Anstoß: Sonntag, 13.15 Uhr). Keine leichte Aufgabe, wenn man zum Auftakt ein Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger hat. Trotzdem müsste sich die TSG durchsetzen können.

Alle anderen Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Der SV Burgrieden tritt auf dem Sportgelände in Altheim gegen die SGM Altheim/Schemmerberg an. Das Spiel dürfte für die Grün-Weißen kein Selbstläufer werden, zumal man sich in der Vergangenheit in Altheim immer sehr schwer tat. Auch die SGM Alberweiler/Aßmannshardt wird es auf dem Hauptspielfeld in Alberweiler nicht leicht gegen das Gästeteam vom SV Äpfingen haben. Der SVÄ will von Beginn an alles tun, um nicht wieder in das Fahrwasser der vergangenen Saison zu kommen. Ein Derby steht auf dem Hauptspielfeld in Attenweiler an. Der Aufsteiger SGM Schemmerhofen/Ingerkingen tritt dort an. Eine Standortbestimmung für beide Teams.