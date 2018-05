Achstetten schießt Äpfingen 7:0 ab

Tabellenführer Achstetten hat in der Fußball-Kreisliga A II einen Kantersieg gegen den SV Äpfingen gelandet. Die Verfolger Baustetten und Schemmerhofen gewannen ebenfalls ihre Spiele.

SV Schemmerhofen – SV Laupertshausen 1:0 (1:0). In einem schwachen Spiel fand der SVS kein Mittel gegen die tiefstehenden Gäste. Chancen auf beiden Seiten waren Mangelware. Deshalb wurde der Treffer von SVS-Spieler Simon Eh in der 25. Minute zum Tor des Tages.

SV Burgrieden – TSV Ummendorf II 3:0 (2:0). Der SV Burgrieden war die bessere Mannschaft, besonders in der Anfangsphase. Nach einer halben Stunde spielten die Gäste gut mit, mussten aber noch vor der Pause den zweiten Treffer der Heimelf hinnehmen. Im zweiten Durchgang tat Burgrieden nicht mehr allzu viel und der Gast aus Ummendorf hätte ein Tor durchaus verdient gehabt. Tore: 1:0, 2:0 Tobias Schaich (8., 35.), 3:0 Felix Rottmaier (57.).

TSG Achstetten – SV Äpfingen 7:0 (1:0). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer in Achstetten Sommerfußball. Nach der 1:0-Führung kurz vor der Halbzeit wachte die TSG auf und spielte einen fulminanten zweiten Durchgang. In der Schlussphase hatten die Gäste aus Äpfingen dann keine Reserven mehr und mussten weitere Tore hinnehmen. Tore: 1:0, 3:0, 6:0 Tobias Osswald (44.,54.,82.), 2:0 Daniel Krug (47.), 4:0, 5:0 Dominik Schmidt (67., 76.), 7:0 Reiner Boscher (87.).

FC Wacker Biberach – SF Bronnen 2:2 (0:0). In einem spannenden Spiel, bei dem die Tore erst nach einer guten Stunde fielen, erkämpfte sich der FC Wacker Biberach am Ende doch noch ein insgesamt gerechtes Remis. Tore: 1:0 Oleg Reiter (62.), 1:1 Marius Baur (78.), 1:2 Stephan Schrepler (81.), 2:2 Markus Maichle (90.+2). Res.: 3:1.

SV Baustetten – FC Inter Laupheim 3:0 (2:0). Der SVB war über 90 Minuten die überlegene Mannschaft und siegte am Ende verdient. Nach einer guten Stunde war die Partie in Baustetten gelaufen. Baustetten leistete sich in der 80. Minute noch einen verschossenen Foulelfmeter. Tore: 1:0, 3:0 Martin Schick (17., 64.), 2:0 Josip Roncevic (21.).

SG Mettenberg – SV Mietingen II 1:3 (0:0). In diesem Spiel verstand es die Heimelf nicht, selbst klare Torchancen in etwas Zählbares umzuwandeln. Die Begegnung verlief sehr spannend, da das alles entscheidende Gästetor erst in der Nachspielzeit fiel. Tore: 0:1 Jonas Meyer (51.), 1:1 Simon Fischer (76.), 1:2 Lukas Sulzer (78.), 1:3 Daniel Bösch (90.+2). Bes. Vork.: In der 25. Minute verschießt die SG Mettenberg einen Handelfmeter.

SGM Warthausen/Birkenhard – TSG Maselheim-Sulmingen 7:0 (1:0). In den ersten 45 Minuten hielten die Gäste noch gut dagegen. Nach dem 2:0 brachen bei den Gästen jedoch alle Dämme und die Gastgeber kamen zu einem 7:0-Kantersieg, der durchaus noch höher hätte ausfallen können. Tore: 1:0, 7:0 Patrick Grimm (30., 78.), 2:0 Marco Heckenberger (47.), 3:0, 4:0 Patrick Wilpert (50., 51.), 5:0 Felix Groer (53.), 6:0 Andreas Golletz (70.). Res.: 8:2. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für die TSG Maselheim-Sulmingen (89.).