Achstetten, Schemmerhofen und Alberweiler punktgleich an der Spitze

Die SF Bronnen haben überraschend gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim verloren. Aufsteiger Attenweiler/Oggelsbeuren gewinnt deutlich gegen Wain. Torfestival in Mettenberg. Achstetten lässt am Freitagabend zwei Punkte gegen den SV Mietingen II liegen.

TSG Achstetten – SV Mietingen II 2:2 (1:1). Das frühe 1:0 brachte der TSG keine Sicherheit. Vom Feuer und Elan der ersten beiden Spiele war bei der TSG Achstetten an diesem Freitagabend nichts mehr zu spüren. Die Gäste ließen sich nicht beirren und spielten munter mit. Erst ab der 65. Minute, als ein Gästespieler mit einer Gelb-Roten Karte vom Feld musste, waren die Gastgeber überlegen. Sie mussten sich aber trotzdem am Ende mit einem insgesamt gerechten Remis begnügen. Tore: 1:0 (4.) Lukas Schick, 1:1 Lukas Sulzer (45.), 2:1 Benjamin Speidel (82.), 2:2 Florian Arnold (90.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für den SVM II in der 65. Minute.

SG Mettenberg – SG Altheim/Schemmerberg 5:4 (1:3). Einen offenen Schlagabtausch gab es in Mettenberg. Das Spiel wurde am Ende durch ein Traumtor von Felix Rieger entschieden. Der Heimerfolg war am Schluss etwas glücklich. Tore: 1:0 Tobias Guggenmoser (27.), 1:1 Nico Birk (35.), 1:2 Markus Kühnbach (36.), 1:3 Daniel Radu Armencea (44.), 2:3, 4:3 Abed Ouggat (55., 63.), 3:3 Florian Gauß (62.), 4:4 Dominik Bareth (69.), 5:4 Felix Rieger (87.). Res.: 2:1.

SF Bronnen – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:2 (1:0). Keine großen Höhepunkte gab es in Bronnen zu bestaunen. Die spielerische Linie fehlte in dieser kampfbetonten Partie. Die Gäste hatten den größeren Kampfgeist, deshalb geht der Auswärtserfolg der SGM auch in Ordnung, wenn auch der Siegtreffer erst in der 90. Minute fiel. Tore: 1:0 Yann Schoenenberger (26.), 1:1 Florian Linder (85.), 1:2 Alexander von Tomkewitsch (90.).

SV Alberweiler – FC Wacker Biberach 4:3 (0:3). Der FC Wacker Biberach erwischte einen Start nach Maß und führte nach einer knappen halben Stunde bereits mit 3:0. In der zweiten Halbzeit spielte dann aber nur der SVA und drängte die Gäste in die Defensive. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern noch der Siegtreffer. Tore: 0:1 David Mayer (2.), 0:2, 0:3 Ercan Tekin (5., 26.), 1:3 Elidon Onuzi (68.), 2:3, 4:3 Matthias Hertenberger (75., 90 +4), 3:3 Marcel Siegler (86.). Res.: 3:1.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – TSV Wain 5:1 (3:0). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm die Heimelf mehr und mehr die Initiative. Zur Pause war das Spiel so gut wie entschieden. Auch nach dem Gäste-Anschlusstreffer legte die SGM sofort nach und ließ nichts mehr anbrennen. Tore: 1:0, 2:0, 5:1 Thomas Wanner (30., 43., 85.), 3:0, 4:1 Fabian Maurer (44., 80.), 3:1 Thomas Sojka (70.) Res.: 5:0.

SV Burgrieden – SV Äpfingen 4:2 (2:2). Eine muntere erste Halbzeit mit vier Toren sahen die Zuschauer in Burgrieden. Die Partie war ausgeglichen, wobei das Gästeteam zwei Mal in Führung gehen konnte. Im zweiten Durchgang wurde dann Burgrieden immer besser und erspielte sich eine Überlegenheit, die mit zwei Toren auch belohnt wurde. Äpfingen erwies sich als hartnäckiger Gegner, doch der Heimsieg des SVB war am Ende verdient. Tore: 0:1 Christopher Ruf (18.), 1:1, 2:2 Maximilian Locherer (23., 37.) 1:2 Lukas Egger (35. FE), 3:2 Alexander Stehle (65.), 4:2 Deniz Cimen (81.). Res.: 1:4.