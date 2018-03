Achstetten ist klarer Titelfavorit

Die TSG Achstetten ist der klare Meisterschaftsfavorit in der Fußball-Kreisliga A II. Elf Vereine sind der Ansicht, dass sich die TSG den Titel holen wird. Das ist das Ergebnis der SZ-Umfrage in der Winterpause.

Die TSG selbst sieht am Ende Baustetten und Schemmerhofen vorn. Ebenfalls mehr als bedeckt hält sich der SV Schemmerhofen, der drei Mal als Meister genannt wurde. Der SVS schiebt den „schwarzen Peter“ der TSG Achstetten zu. Der SV Baustetten, den am Ende zwei Vereine vorne sehen, gibt als Saisonziel „vorne dabei bleiben“ aus. Am letzten Spieltag wird es einen Sieger geben, einen Trostpreis und einen Enttäuschten.

Das Trainerkarussell bewegte sich in der Kreisliga A II kaum. Nur die TSG Maselheim-Sulmingen versucht es mit Uwe Reh für Edgar Hallmen. Bei der SGM Warthausen/Birkenhard hat jetzt Jochen Hauler das alleinige Sagen, nachdem Marco Liebmann ausgeschieden ist.

Ebenfalls übersichtlich blieb es bei den Zu- und Abgänge. Der SV Baustetten musste einige Abgänge verkraften. Auf der Gewinnerseite sind die Mannschaften aus Burgrieden und Bronnen. Ernsthaft um den Klassenerhalt bangen müssen die TSG Maselheim-Sulmingen, die SG Mettenberg und der TSV Ummendorf II.

Derby steigt in Äpfingen

Einige Nachholspiele hat es in der Kreisliga A II bereits gegeben. Der erste komplette Spieltag nach der Winterpause startet mit einem Derby: Der SV Laupertshausen reist zum SV Äpfingen (Anstoß: Samstag, 15 Uhr). Der SVL bestritt ein Nachholspiel gegen die SF Bronnen, das verloren ging, und ist auch in Äpfingen in der Außenseiterrolle.

Nicht viel wird sich der Gastgeber TSV Ummendorf II gegen den Gast aus Schönebürg ausrechnen, beide treffen am kommenden Sonntag ab 13.15 Uhr aufeinander. Alle anderen Spiele werden am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr angepfiffen. Der SV Burgrieden hat dann mit den Gästen aus Schemmerhofen gleich ein dickes Brett zu bohren. Die TSG Achstetten genießt erneut Heimrecht und hat die SGM Warthausen/Birkenhard zu Besuch. Wie schon das Nachholspiel gegen Baustetten ist dies keine leichte Aufgabe für die TSG. Zum Derby fährt die SG Mettenberg zum FC Wacker Biberach. Mettenberg steht im Kampf um den Klassenerhalt mächtig unter Druck. Der FC Inter Laupheim empfängt den SV Mietingen II. Die Gäste taten sich im Nachholspiel gegen die TSG Maselheim-Sulmingen am vergangenen Sonntag sehr schwer.

Die SF Bronnen konnten aus Laupertshausen drei Punkte mitnehmen und versuchen im Heimspiel gegen die TSG Maselheim-Sulmingen, wieder drei Zähler aufs Konto zu bringen. Einfach wird es nicht, denn der Abstiegskandidat weiß sich zu wehren.