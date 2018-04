Achstetten ist klarer Favorit

In der Fußball-Kreisliga A II sind die beiden TSGs am Sonntag, 22. April, unter sich: Achstetten trifft auf Maselheim-Sulmingen. Schemmerhofen tritt in Mettenberg an. Baustetten muss sich gegen Schönebürg beweisen. Der TSV Ummendorf II spielt ab 13.15 Uhr gegen den FC Inter Laupheim, die restlichen Begegnungen beginnen um 15 Uhr.

Unterm Strich ist die englische Woche für den Tabellenführer aus Achstetten noch ganz gut gelaufen. Die TSG hatte einen kleinen Wackler, aber die Konkurrenz konnte ihn nicht nutzen und das Remis zwischen Schemmerhofen und Baustetten spielte Achstetten in die Karten. Die abgelaufenen Spieltage könnten für die Meisterschaft eine gewisse Vorentscheidung gewesen sein. Nun ist die TSG Maselheim-Sulmingen zu Gast. Der Tabellenführer müsste den Gegner schon gründlich unterschätzen, wenn etwas anbrennen sollte. Maselheim-Sulmingen ist Vorletzter und muss zu viele Gegentore in fast jedem Spiel hinnehmen.

Verletzungspech plagt wieder einmal den SV Schemmerhofen, der bei der SG Mettenberg antreten muss. Nach dem letztendlich glücklichen Remis gegen Baustetten gilt es für den SVS, den derzeit zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Auch in Mettenberg wird dies schwer genug. Die SG kämpft erbittert um den Klassenerhalt und macht jedem Gegner das Leben schwer.

Der SV Baustetten empfängt den SC Schönebürg. Der SVB könnte auf Platz zwei stehen, wenn er sich in Schemmerhofen nicht in der Schlussminute einen Treffer eingefangen hätte. Aber auch sonst macht Baustetten in den wichtigen Spielen keine drei Punkte. Es fehlt beim Tabellendritten nicht viel, um weiter nach vorne zu kommen. Obwohl der Gast aus Schönebürg derzeit nicht in Topform ist, wird er in Baustetten sämtliche Kräfte mobilisieren.

Nicht rund läuft es beim FC Wacker Biberach und beim SV Laupertshausen. Besonders für den SV Laupertshausen ging es mittlerweile auch in der Tabelle ordentlich abwärts. Auf Platz zwölf ist der SVL nach der Heimniederlage gegen Achstetten zu finden. Wacker hätte in Schönebürg mehr als ein Remis verdient gehabt. Schon deshalb ist der FC Wacker Biberach in diesem Spiel in der Favoritenrolle.

Der FC Inter Laupheim reist zum TSV Ummendorf II. Wieder ein Spiel für Inter Laupheim, bei dem drei Punkte eingeplant sind und die Rechnung auch meist aufgeht. Der TSV wehrt sich nach Kräften, muss am Ende aber meist klein beigeben.

Zwei derzeit ungefähr gleich starke Mannschaften treffen mit Äpfingen und Bronnen aufeinander. Vorne können beide Teams nicht mehr viel ausrichten, aber beide Vereine kämpfen Sonntag für Sonntag noch um eine gute Platzierung. So wird es auch beim Duell in Äpfingen sein.

Eine positive Überraschung stellt in diesem Frühjahr bisher der SV Burgrieden dar, die Rottäler sind noch ungeschlagen. Nach einem deutlichen 5:0-Sieg gegen die TSG Maselheim-Sulmingen empfängt der SVB den SV Mietingen II. Die Gäste erledigten ihre Pflichtaufgabe gegen den TSV Ummendorf II mit einem 3:0-Sieg, aber in Burgrieden sind sie in der Außenseiterrolle.