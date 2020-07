Achstetten II und Rot/Haslach II wechseln in die B II

In der Fußball-Kreisliga B II werden in der Saison 2020/21 13 Mannschaften spielen. Das ist nach Angaben von Bezirksspielleiter Hubert Übelhör das Resultat einer Besprechung zwischen dem Bezirksvorstand und den Vereinsvertretern der Kreisliga B I in Achstetten am Donnerstagabend. „Die TSG Achstetten II und die SGM Rot/Haslach II wechseln von der B I in die B II“, erläutert Hubert Übelhör. „Damit werden in der B I nur noch neun Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Daher wird eine Dreifachrunde gespielt werden.“