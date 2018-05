Achstetten fehlt nur noch ein Sieg zum Titel

In einem Derby treffen in der Fußball-Kreisliga A II Achstetten und Burgrieden aufeinander. Baustetten empfängt Äpfingen. Der SV Schemmerhofen hat Mietingen II zu Gast. Wacker Biberach empfängt den Nachbarverein aus Ummendorf. Alle Spiele beginnen am Sonntag, 27. Mai, um 15 Uhr.

Für die TSG Achstetten gibt es keine Geschenke. Jedenfalls nicht aus den Händen der SF Bronnen, wie die TSG am vergangenen Samstag erfahren musste. Also selbst ist die Mannschaft, der SV Burgrieden reist in Achstetten zum Derby an. Burgrieden spielt dieses Jahr gut und hat sich gegenüber der Vorrunde weiterentwickelt. Für Achstetten ist es also ein ernstzunehmender Gegner. Das weiß auch der Tabellenführer, denn in der Vorrunde kam die TSG mit sehr viel Glück zu drei Punkten. Sollte die TSG Achstetten dieses Spiel gewinnen, wären sie vorzeitig Meister. Es ist alles für ein packendes Rottalderby angerichtet.

Verfolger SV Baustetten hat Heimrecht gegen den SV Äpfingen. Der SVB lässt den Konkurrenten aus Achstetten zappeln. Ein 6:1-Sieg in Bronnen ließ aufhorchen, trotzdem sind am Sonntag die Uhren wieder auf null gestellt. Der SV Baustetten braucht einen Sieg, um von seiner Seite aus alles getan zu haben, das Meisterschaftsrennen weiter offenzuhalten. Dies sollte möglich sein, denn die Ergebnisse, die der SV Äpfingen zuletzt ablieferte, waren nicht berauschend.

Zuschauer aus der Distanz

Aus einer gewissen Distanz muss der SV Schemmerhofen das Geschehen an der Tabellenspitze ansehen. Schemmerhofen braucht einen Ausrutscher des SV Baustetten, um noch an den Relegationsplatz heranzukommen. Aber auch der SV Mietingen II muss auf dem Sportgelände in Schemmerhofen bezwungen werden. Schwer genug, denn der SVM II lieferte bislang gute Ergebnisse ab.

Die SG Mettenberg startet im Heimspiel gegen die SF Bronnen erneut einen Anlauf, um den FC Inter Laupheim zu überholen. Das Spiel zuletzt beim Konkurrenten Inter Laupheim verlief für die SGM (Remis und zwei Platzverweise) negativ. Hat der Gast aus Bronnen nach der 1:6-Klatsche gegen den SV Baustetten die Saison schon abgehakt? Dies wird sich am Sonntag zeigen.

Tristes Mittelmaß

Der FC Inter Laupheim tritt auf dem Sportgelände in Birkenhard gegen die SGM Warthausen/Birkenhard an. Die Gastgeber sind mittlerweile im tristen Mittelmaß versunken, wie die 1:3-Niederlage zuletzt beim SV Mietingen II wieder einmal zeigte. Gegen Inter Laupheim dürften allerdings wieder drei Punkte auf das SGM-Konto kommen.

Der FC Wacker Biberach empfängt den Nachbarverein TSV Ummendorf II. Die Gastgeber wanken dem Saisonende entgegen, für sie geht es schon lange um nichts mehr. Die Gäste sind nach wie vor Vorletzter und haben in Biberach die theoretisch letzte Chance, noch an der SG Mettenberg vorbeizukommen. Allerdings ist dies relativ unwahrscheinlich.

Im Spiel SC Schönebürg gegen die TSG Maselheim-Sulmingen scheint die Sache vorab ebenfalls gelaufen zu sein. Schönebürg ist in der vorderen Tabellenhälfte angesiedelt und will auch in dieser Position die Saison abschließen. Die TSG ist Letzter und bezog an den letzten Spieltagen deftige Niederlagen. Dies dürfte sich auch in Schönebürg fortsetzen.