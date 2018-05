Achstetten erreicht glückliches Remis

Der Tabellenführer Achstetten ist in der Fußball-Kreisliga A II in Bronnen in der letzten Minute noch zu einem glücklichen 1:1 gekommen. Verfolger Baustetten konnte dies nicht ausnutzen und spielte in Mietingen ebenfalls 1:1. Schemmerhofen gelang in Schönebürg ein Auswärtserfolg. Mettenberg gewann erwartungsgemäß bei Maselheim-Sulmingen. Burgrieden siegte überraschend deutlich in Äpfingen und bleibt dadurch in diesem Jahr weiter ungeschlagen.

SF Bronnen – TSG Achstetten 1:1 (1:0). Unglücklich verlief das Gemeinderby für die SF. Bronnen ging durch Tomislav Jauer mit 1:0 in Führung (14.). Auch danach hatte Bronnen die besseren Chancen, daher war die Pausenführung verdient. Im zweiten Durchgang machte Achstetten Druck, doch die Platzherren hielten gut dagegen. In der 90. Minute gelang dann TSG-Spieler Lorenzo Loris Stabile der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleichstreffer.

SV Äpfingen – SV Burgrieden 1:4 (1:2). Bis zum 1:2 verlief die Partie in Äpfingen ausgeglichen. Danach leistete sich die Heimelf individuelle Fehler, die der Gast eiskalt ausnutzte. Der SVÄ kam nach dem 1:3 nicht mehr ins Spiel und so gewann am Ende Burgrieden. Tore: 1:0 Manuel Schneider (11.), 1:1 Stefan Müller (13./FE), 1:2, 1:3 Tobias Schaich (38., 55.), 1:4 Haj Ahmad Wael (66.). Res.: 0:4.

SC Schönebürg – SV Schemmerhofen 2:3 (1:3). Der Gast legte los wie die Feuerwehr und führte nach 25 Minuten mit 3:0. In der zweiten Halbzeit ließ Schemmerhofen nach und die Gastgeber kamen noch zu zwei Toren. Tore: 0:1, 0:3 Kim Joel Lück (5., 25.), 0:2 Janosch Müller (6.), 1:3 Georg Depperschmidt (45.), 2:3 Manuel Schlaich (79./FE). Bes. Vork.: Rot für Christoph Rauß (SCS) wegen einer Notbremse in der Nachspielzeit.

SV Laupertshausen – SGM Warthausen/Birkenhard 4:4 (2:2). Die Abwehrreihen beider Teams konnten nicht überzeugen. Das Remis stellt ein gerechtes Ergebnis dar. Tore: 1:0 Steffen Miller (13.), 1:1 Marco Adelgoß (15.), 2:1, 4:3 Alexander von Tomkewitsch (18., 72.), 2:2 Andreas Golletz (45./FE), 2:3, 4:4 Felix Groer (48., 83.), 3:3 Eigentor (71.). Res.: 3:2.

TSG Maselheim-Sulmingen – SG Mettenberg 0:4 (0:3). Mettenberg war insgesamt agiler. Nach einer guten halben Stunde führten die Gäste mit 3:0. In der zweiten Halbzeit tat sich außer dem Gästetreffer (89.) nicht mehr viel. Tore: 0:1, 0:4 Simon Fischer (6., 89.), 0:2 Florian Gauß (8.), 0:3 Marc Lutz (31.). Res.: 2:1.

SV Mietingen II – SV Baustetten 1:1 (0:0). Der Gast war in der ersten Hälfte überlegen, trotzdem war es irgendwie eine leblose Partie. In der zweiten Halbzeit war der Gast engagierter und machte in der 48. Minute durch Martin Schick das 1:0. Wer aber glaubte, Baustetten baut die Führung aus, sah sich getäuscht. Der Gast ließ die Zügel wieder schleifen und die Gastgeber kamen in der 60. Minute durch Lukas Sulzer zum insgesamt glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich.

FC Inter Laupheim – FC Wacker Biberach 2:5 (1:1). Inter war lange gleichwertig, doch individuelle Fehler bescherten der Heimelf noch eine deutliche Heimniederlage. Besonders in der letzten Viertelstunde fehlte bei Inter Laupheim die Konzentration. Tore: 1:0, 2:2 Jan Rendko (7., 70.), 1:1, 2:5 Markus Maichle (38., 87.), 1:2 Benjamin Klamert (60.), 2:3 Onur Kazanci (75.), 2:4 Fabio Günther (77.). Res.: 2:5