Achstetten behauptet Tabellenführung nach Derbysieg gegen Bronnen

Die TSG Achstetten hat in der Fußball-Kreisliga A II das Derby in Bronnen gewonnen. Die SG Altheim/Schemmerberg hielt gegen den SV Alberweiler nur eine Halbzeit lang mit und verlor 1:5. Wain siegte überraschend deutlich im Kellerduell gegen Äpfingen. Wacker Biberach setzte seinen Aufwärtstrend auch gegen den SV Mietingen II fort. Burgrieden verlor auch gegen den SV Schemmerhofen.

SG Altheim/Schemmerberg – SV Alberweiler 1:5 (1:0). Der erste Spielabschnitt gehörte den Gastgebern, die völlig verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause gehen durften. In der zweiten Hälfte häuften sich die Fehler in der SG-Abwehr, die von den Gästen eiskalt bestraft wurden. Der hohe Auswärtserfolg des SV Alberweiler kam erst in den letzten zehn Minuten zustande. Bis zur 80. Minute war das Derby spannend. Tore: 1:0 Markus Kühnbach (9.), 1:1 Mario Kaiser (55.), 1:2 Marcel Siegler (66.), 1:3 Timo Bailer (81.), 1:4 Stefan Graf (90.), 1:5 Elidon Onuzi (90.+3). Res.: 2:0.

SG Mettenberg – SC Schönebürg 0:1 (0:1). Schon in der zehnten Minute erzielte SCS-Spieler Philipp Staible das Tor des Tages. Im zweiten Durchgang war dann die Heimelf klar besser und hätte ein Unentschieden verdient gehabt. Bes. Vork.: In der 80. Minute verschießt die SGM einen Foulelfmeter. Res.: 0:3.

SF Bronnen – TSG Achstetten 0:3 (0:0). Die favorisierten Gäste hatten den besseren Start. Die Platzherren kamen erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, wobei der am Ende klare Gästeerfolg erst in den letzten fünf Minuten zu Stande kam. Der Sieg der TSG Achstetten fiel zu hoch aus. Tore: 0:1 Benjamin Speidel (48.), 0:2 Daniel Krug (85.), 0:3 Tobias Osswald (88.).

TSV Wain – SV Äpfingen 4:0 (3:0). Den Grundstein zum Sieg legte die Heimelf bereits in der ersten Halbzeit. Mit einer 3:0-Führung im Rücken brachte der TSV den Heimsieg sicher über die Zeit, obwohl sich die Gäste aus Äpfingen in der zweiten Halbzeit steigerten. TSV-Spieler Trainer Markus Hoffart steuerte zum klaren Heimsieg drei Tore bei. Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Markus Hoffart (18., 20., 78.), 3:0 Thomas Sojka (33.). Bes. Vork.: Rote Karte für SVÄ-Spieler Jonas Bailer in der 21. Minute. Res.: 1:3.

FC Wacker Biberach – SV Mietingen II 3:1 (1:0). Die Heimelf war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Nur in einer kurzen Phase nach dem Ausgleich kamen die Gäste besser ins Spiel. Mit dem dritten Treffer des FC Wacker Biberach war die Partie gelaufen. Tore: 1:0 Markus Maichle (18.), 1:1 Tobias Steinle (51.), 2:1 Felix Werner (64.), 3:1 David Mayer (66.).

SV Schemmerhofen – SV Burgrieden 3:1 (1:0). Die Gäste aus Burgrieden machten über weite Strecken das Spiel, waren aber in ihren Angriffsbemühungen viel zu harmlos. Dies machten die Gastgeber besser, die ihre Möglichkeiten konsequent nutzten. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste wurde das Spiel nochmals spannend, wobei die Heimelf durch mehrere Möglichkeiten die Partie hätten früher entscheiden können. Tore: 1:0 Andreas Kühlwein (20.), 2:0 Kim Zell (61.), 2:1 Jonas Enderle (78.), 3:1 Marco Walter (90+4).

SGM Laupertshausen/Maselheim – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 2:2 (0:1). Die Gäste waren über eine Stunde lang die bessere Mannschaft und führten verdient mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer (63.) der Platzherren kippte das Spiel. Laupertshausen/Maselheim nutzte die Schwächen in der Gästeabwehr konsequent aus und war am Ende dem Siegtreffer sehr nahe. Tore: 0:1 Andreas Wiegandt (39.), 0:2 Thomas Wanner (54. FE), 1:2 Matthias Jörg (63. FE), 2:2 Alexander von Tomkewitsch (87.). Res.: 1:3.