Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Rock-Initiative-Biberach veranstaltete ein AC/DC Tribute Konzert am 12. November in der Abderahalle. Die bekannte Band PowerAge brachte an diesem Abend die Wände zum Beben.

Mit Klassikern wie High Voltage Rock ’n’ Roll und Hells Bells genoss das Publikum ein gut drei Stunden dauerndes Konzert. Dicht gedrängt standen die Menschen in der Halle und vor der Bühne.

Sänger Otto Hehl, Gitarrist Andy Köhler, Bassist Michael Wagner, Rhythmusgitarrist Hank Heine und Schlagzeuger Volker Schreiber zelebrieren seit über 20 Jahren die Hits der australischen Kultband, aber ihre Performance ist nach wie vor geprägt von purer Spiellaune. Ihre Begeisterung für den AC/DC Rock ist bei jedem Song spürbar.

Das Publikum war bunt gemischt, von jung bis alt, und selten hat man so viele Menschen vor der Bühne abrocken und die Refrains mitgröhlend abfeiern sehen. Für Begeisterungsstürme sorgte die Oben-Ohne-Performance von Sänger Otto Hehl während der drei Zugaben.

Trotz der kulturellen Flaute für viele Veranstalter, Coronabeschränkungen und Krisen hat PowerAge etwas Normalität in die Köpfe der Zuschauer gezaubert. Oder wie es ein Besucher passend formuliert hat: Der Abend war „oifach geil!“.