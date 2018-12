Abwechslung bei Thementagen

Bereits zum dritten Mal haben am Wieland-Gymnasium (WG) die jährlichen Thementage statt. An zwei Schultagen im Jahr wird der normale Fachunterricht im 45- oder 90-Minutentakt durch die ganztägige Arbeit an einem bestimmten Thema ersetzt. Anders als bei Projekttagen mit frei wählbaren Angeboten sind bei den Thementagen die Schwerpunkte für die Klassenstufen vorgegeben. Inhalte aus dem Schulcurriculum wie Methodentraining (Klasse fünf), Suchtprävention (Klasse sechs) oder Berufs- und Studienorientierung (Klasse zehn und elf) können so ohne Zeitdruck schülernah und handlungsorientiert umgesetzt werden. Foto: Privat