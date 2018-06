Abwassergebühren könnten ab 2017 sinken

Für den Zeitraum von 2017 bis 2019 dürfen die Biberacher mit einer niedrigeren Abwassergebühr rechnen. Möglich macht dies ein Gebührenüberschuss, der Ende 2015 rund 1,8 Millionen Euro betragen wird. Solche Überdeckungen müssen wieder an die Gebührenzahler zurückgegeben werden. Den Haushaltsplan 2016 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Neben einer Rückstellung aus Gebührenüberschüssen ist der Haushalt auch geprägt von weiteren Investitionen, unter anderem in die Erweiterung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Riß. Von den bis 2018 anfallenden 13,75 Millionen Euro Baukosten trägt die Stadt Biberach rund acht Millionen Euro. Weiteres Geld fließt in die Erschließung des Baugebiets Hauderboschen und die Verlängerung der Vollmerstraße. Ein Unsicherheitsfaktor ist der Sanierungsbedarf des rund 250 Kilometer langen Kanalnetzes, der in den nächsten Jahren ermittelt werden soll. Infolge all dieser Bautätigkeiten wird der Schuldenstand des Eigenbetriebs von etwa 31,3 Millionen (Ende 2015) auf 38 Millionen Euro (Ende 2019) anwachsen.

Von Ratsseite wurden die Maßnahmen als „wichtige Zukunftsvorsorge“ (Friedrich Kolesch, CDU) bezeichnet. Er wie auch Lutz Keil (SPD), Marianne Bopp (FW) und Josef Weber (Grüne) verwiesen darauf, dass bei der Kanalsanierung noch manche Überraschung warten könne.