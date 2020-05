Abstimmen für die Lebenshilfe, damit sich dieser Wunsch erfüllt

Die Lebenshilfe Biberach wünscht sich für ihre Offenen Hilfen dringend einen behindertengerechten Sandkasten. Das könnte sich bald mit Hilfe des „EnBW Macher-Bus“ erfüllen lassen. Voraussetzung ist genügend Unterstützung bei der Online-Abstimmung, die noch bis zum 28. Mai läuft.

Die Offenen Hilfen sollen vor allem Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Selbständigkeit fördern und so auch ihre Angehörigen entlasten. Vor kurzem war die Lebenshilfe auf die Ausschreibung des EnBW Macher-Busses aufmerksam geworden, hatte sich beworben und die Endausscheidung in der Kategorie „Senioren und Soziales“ erreicht.

Zehnköpfiges Hilfsteam und Kostenübernahme winkt als Gewinn

Mit zwei weiteren Projekten wetteifert die Lebenshilfe nun auf der Internetseite www.enbw.com/macherbus um möglichst viel Online-Unterstützung. Dem Sieger winkt nicht nur einen ganzen Tag lang die tatkräftige Unterstützung durch ein bis zu zehnköpfiges Team der EnBW, sondern auch die Übernahme der Kosten. Informationen zu den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Biberach unter: lebenshilfe-bc.de/offene-hilfen.html