Abstiegskampf pur in Wain und Rot an der Rot

Für zwölf der 16 Vereine ist der 22. Spieltag gleichzeitig der Auftakt zu einer englischen Woche in der Fußball-Bezirksliga Riß. Am Samstag, 21. April, haben der SV Dettingen gegen Steinhausen (14 Uhr) und der FV Biberach gegen die SF Schwendi (15.30 Uhr) Heimrecht. Am Sonntag, 22. April, will der SV Ringschnait gegen Baltringen seine starke Form zum nächsten Sieg im Fernduell um Platz zwei ummünzen. Anstoß ist bei dieser Partie wie bei allen anderen Spielen um 15 Uhr.

Eigentlich sind die Aussichten mehr als bescheiden: In den bisherigen sieben Vergleichen gab es für den SV Eberhardzell gegen den SV Sulmetingen einen einzigen Punkt. Nichtsdestotrotz rechnet man sich beim zuletzt siegreichen SVE gegen den auswärts nicht immer krisensicheren SVS Zählbares aus. Die Gäste hielten in der Vorwoche einen Mitstreiter um den zweiten Platz in Schach, in Zell hilft allein die starke Direktbilanz aber nicht. Einen Ausrutscher wie vor zwei Wochen in Wain darf man sich nicht erlauben, in absehbarer Zeit warten Biberach und Ringschnait.

Es deutet fast alles darauf hin, dass das Duell der beiden Ex-Landesligisten FV Biberach gegen die SF Schwendi das vorerst letzte in der Bezirksliga ist. Nur ein völlig unerwarteter Schwächeanfall kann wohl die Kreisstädter noch vom direkten Wiederaufstieg in die Landesliga abhalten. Die Gäste plagen sich auch trotz des jüngsten Siegs nach wie vor mit anderen Sorgen. Der Klassenverbleib ist noch nicht gesichert, auch wenn ein Aufwärtstrend sichtbar ist. Vielleicht behagt den Sportfreunden die Außenseiterrolle beim FV sogar ausgesprochen gut.

Spielertrainer Andreas Betz ging dem SV Dettingen beim 0:2 in Sulmetingen an allen Ecken und Enden ab. Vorerst ist der SVD nun darauf angewiesen, seine eigenen Aufgaben zu meistern und dann auf Ausrutscher der leicht entrückten Konkurrenz zu warten. Gegen den SV Steinhausen fehlt der Gelb-Rot-gesperrte Torjäger Jochen Kern. Die Gäste reisen entspannt an die Iller, haben im Hinterkopf aber noch die 3:4-Niederlage aus der Vorrunde. Trotz einer zweimaligen Führung ging der SVS am Ende leer aus. Bei der Heimreise soll Zählbares im Gepäck sein.

Der SV Ringschnait bestätigte auch am Vorsonntag nachhaltig seine Ambitionen auf den Relegationsplatz. In den bisher drei gespielten Partien, in denen es sieben Punkte gab, zeigte der SVR keine größere Schwächephasen. Gegen den Fünften SV Baltringen will man mit derselben Dynamik den 15. Saisonsieg einfahren. Der SVB streute unter der Woche zwischen den Partien gegen Bezirksliga-Topteams eine enttäuschende 1:4-Niederlage gegen Gutenzell ein. Beim offensivstarken SVR benötigt der SVB einen Leistungsschub, um bestehen zu können.

Die Ausbeute des TSV Wain aus den jüngsten drei Partien liest sich nicht wie die eines Abstiegskandidaten. Sieben Punkte gingen auf das Konto des Aufsteigers, der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze ist aber dennoch noch nicht ganz hergestellt. Dies soll sich nach der Partie gegen den TSV Kirchberg ändern. Die Gäste reisen mit dem guten Gefühl einer erfolgreichen Aufholjagd gegen Gutenzell an, gehören aber auch zu dem Kreis, der um den Klassenerhalt zittern muss. Mit einer Wiederholung des Vorrundensiegs wäre einiges leichter.

Nach fünf Auswärtspartien in Folge mit drei Remis, einem Sieg und einer Niederlage läuft der VfB Gutenzell endlich auf eigenem Grün auf. Für das Derby gegen den SV Reinstetten bringt der VfB die Empfehlung eines 4:1-Siegs in Baltringen mit, wo der VfB alle nötigen Tugenden für den Abstiegskampf zeigte. Der SVR hat sich nach der Winterpause stabilisiert, mit Abstiegskampf braucht man sich gedanklich wohl nicht mehr zu befassen. Mit dem VfB hat man noch ein paar offene Rechnungen, der letzte Sieg gegen den Lokalrivalen liegt länger zurück.

Das kleine Polster, das der TSV Rot/Rot zur Winterpause noch hatte, ist nach zwei knappen Niederlagen, auch noch bedingt durch Siege der Konkurrenz, nun beinahe aufgebraucht. Gegen den Tabellennachbarn SV Alberweiler muss sich der TSV nun dem Druck des Abstiegskampfs stellen, es muss ein Sieg her. Dies gilt auch uneingeschränkt für den Gast, der sich noch vor zwei Wochen auf einem guten Weg sah, nun aber auch wieder mitten im Abstiegskampf steckt. Zuletzt punktete der SVA aber auswärts gut, das macht Mut für die richtungsweisende Partie.

Welche Mittel und Möglichkeiten hat eigentlich der BSC Berkheim noch? Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück schwindet beim BSC nicht nur das Selbstvertrauen, sondern auch der der unbedingte Glaube an den Klassenerhalt. Gegen Olympia Laupheim II will man den vierten Saisonsieg. Die junge Gästemannschaft konnte bisher als einziges Team nach der Winterpause noch nicht dreifach punkten, in Berkheim soll nun endlich das erste Erfolgserlebnis her. Unbedingter Favorit sind die Gäste trotz des großen tabellarischen Unterschieds aber auch nicht.