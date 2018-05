Abstiegskampf bestimmt Derby

Das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen dem SV Ochsenhausen und dem SV Mietingen verspricht eine Menge Spannung, denn beide Mannschaften stecken mitten im Abstiegskampf. Angepfiffen wird die Partie im Stadion am Kloster in Ochsenhausen am Samstag um 15.30 Uhr. Der Gastgeber aus Ochsenhausen, der in der Tabelle aktuell vier Punkte besser dasteht als der SVM, geht aufgrund des Heimvorteils leicht favorisiert in das Spiel.

Beide Trainer erwarten eine große Zuschauerkulisse – auch wegen der Ereignisse im Hinspiel, das die Mietinger mit 4:3 nach einem offenen Schlagabtausch gewannen. „Wir werden diesmal sicher nicht den Fehler machen, wieder in die Konter des Gegners zu laufen“, fordert Ochsenhausens Trainer Oliver Wild volle Konzentration auch im Defensivverhalten. Trotzdem wolle man das Spiel natürlich gewinnen. Der Coach, dessen eigenes Mitwirken erst kurzfristig entschieden werden soll, warnt aber vor dem schnellen Umschaltspiel der Mietinger. „Das können sie richtig gut mit Christian Glaser und Ben Rodloff.“ Der Respekt ist groß bei Oliver Wild, aber auch Reiner Voltenauer, Übungsleiter des SV Mietingen, zieht den Hut vor dem SVO. „Was Olli Wild dort in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, verdient Hochachtung.“

Trainer halten sich bedeckt

Beide Trainer kennen das Geschäft, Voltenauer hat schnell gelernt. Zu viel verraten vor einem so wichtigen Spiel wollen beide nicht. Bei Mietingen sind einige Spieler angeschlagen oder waren im Urlaub, sodass die Trainingsbeteiligung während der Woche nicht die beste war. Konkrete Namen wollte Voltenauer nicht nennen. „Wer spielt, wird der Gegner am Samstag auf dem Platz sehen.“ Ein bisschen Überraschungsmoment müsse schon sein. Auch Wild hält natürlich mit seiner Aufstellung etwas hinter dem Berg. Neben ihm selbst, ist auch noch David Hartmann verletzt, der mehr als zwei Wochen nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Bei Hartmann, der sein letztes Heimspiel für den SVO bestreitet, sei ein Einsatz eher unwahrscheinlich und höchstens für ein paar Minuten denkbar. Dagegen ist Thilo Denzel wieder zurück und wird mit Andreas Kaiser die Innenverteidigung des SV Ochsenhausen bilden. Da legt sich Oliver Wild fest.

Bei einem Sieg hätte der SV Ochsenhausen sehr gute Chancen, die Klasse zu halten, auch wenn man noch einmal spielfrei ist und zuschauen muss, wenn die anderen Vereine punkten. Auch für den SV Mietingen wären drei Punkte sehr hilfreich, auch wenn Voltenauer immer wieder betont, dass die Tabelle keine Rolle spielen darf. Schließlich gastiert der Aufsteiger am kommenden Mittwochabend beim Nachbarn Olympia Laupheim, der dann womöglich im Olympiastadion sein Meisterstück machen kann im Spiel gegen den SV Mietingen. „Dieses Spiel ist absolut noch kein Thema“, sagt Voltenauer, „die gesamte Konzentration gilt der Partie in Ochsenhausen.

Im Übrigen wird Reiner Voltenauer in Mietingen Trainer bleiben, ebenso wie Oliver Wild in Ochsenhausen. „Ich gehe dann ins sechste Jahr, das ist selbst für die Landesliga schon eine lange Zeit“, freut sich der 33-Jährige über die Fortsetzung der Zusammenarbeit – unabhängig vom Ausgang des Derbys am Samstag.