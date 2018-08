Absteigerduell steigt in Rot

Zum Duell der Bezirksliga-Absteiger TSV Rot/Rot und BSC Berkheim kommt es in der Fußball-Kreisliga A I. Der SV Erolzheim reist nach Stafflangen. Mittelbiberach ist in Unterschwarzach zu Gast. Bereits am Samstag um 17 Uhr empfängt der SV Erlenmoos den SV Mittelbuch. Anpfiff in Dettingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr, bei allen anderen Spielen um 15 Uhr.

Sehr unterschiedlich verlief der Saisonstart der beiden Mannschaften, die am Samstag aufeinandertreffen. Der SV Erlenmoos hat erst einen Punkt, demgegenüber hat der Aufsteiger SV Mittelbuch bereits sieben Zähler auf dem Konto. Im Heimspiel am letzten Spieltag konnte Mittelbuch gegen die LJG Unterschwarzach wieder als Sieger vom Platz gehen. Es ist also kein Leichtgewicht, das in Erlenmoos antritt.

Ärgerlich war die Niederlage in Erolzheim für den TSV Rot/Rot. Die Punkte für die Roter sind schon weg und die nächste Aufgabe wird auf keinen Fall einfacher. Der BSC Berkheim als Tabellenführer tritt in Rot an. Nach wie vor gibt sich der BSC keine Blöße und will mit seinem guten Angriff auch in diesem Spiel zu Punkten kommen.

Ebenfalls noch eine weiße Weste hat der SV Erolzheim, allerdings scheint Fortuna zurzeit schon ein Auge auf die Illertaler geworfen zu haben. Es läuft halt beim SVE und da werden Spiele gewonnen, die in anderen Zeiten in die Binsen gehen. Zum SV Stafflangen führte die Reise der Erolzheimer. Stafflangen braucht einen Heimerfolg, um an der Spitzengruppe dranzubleiben. Kein leichtes Spiel für beide Teams, da das letzte Aufeinandertreffen noch nicht so lange her ist.

Der FC Mittelbiberach hört nach wie vor nicht auf, positive Signale zu senden. Der SV Kirchdorf wurde zuletzt mit 4:0 vom Platz gefegt, wobei der FCM nur eine Halbzeit brauchte, um den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Der FCM tritt bei der LJG Unterschwarzach an. Bei der LJG läuft es gerade in die entgegengesetzte Richtung. Null Punkte aus drei Spielen weißt die Tabelle aus. Von der Papierform her also eine klare Angelegenheit.

Was bringt der Derbysieg dem SV Winterstettenstadt? Zunächst hievten die drei Punkte den SVW ins Tabellenmittelfeld, doch beim SV Dettingen II ist wieder der Liga-Alltag angesagt. Dettingen II ist eine Mannschaft, die es ihren jeweiligen Gegnern nicht leicht macht. Das wird auch der SV Winterstettenstadt zu spüren bekommen.

Einfach nur enttäuschend verlief der Saisonstart für den SV Kirchdorf. Platz 13 ist jetzt für den SVK vor dem Heimspiel gegen den FC Bellamont die Ausgangslage. Bei beiden Mannschaften verlief der Donnerstagspieltag sehr unterschiedlich. Kirchdorf bezog eine 0:4-Niederlage in Mittelbiberach, Bellamont siegte zu Hause mit 4:1 gegen den SV Ochsenhausen II.

Auch beim SV Muttensweiler und in Haslach ist noch genügend Luft nach oben. Muttensweiler muss das verlorene Derby schnell abhaken und sich der Heimaufgabe gegen den SV Haslach zuwenden. Beide Mannschaften brauchen die Punkte dringend. Vielleicht gibt der Heimvorteil den Ausschlag zugunsten des SVM.