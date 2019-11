Abstand nicht eingehalten

Ein unaufmerksamer Moment hat am Mittwoch in Biberach zu einem Unfall mit hohem Sachschaden geführt. Kurz vor 20.15 Uhr fuhr eine 49-Jährige auf dem Zeppelinring in Richtung Hindenburgstraße. Unerwartet parkte ein Autofahrer aus einer Parklücke aus. Die 49-Jährige bremste ihren Nissan ab.

Hinter ihr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto. Der erkannte laut Polizeibericht die Situation zu spät und fuhr in das Heck desv orausfahrenden Fahrzeugs. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 20-jährige Beifahrerin im Nissan leichte Verletzungen. Die beiden Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro.