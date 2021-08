Absolventen schneiden sehr gut ab

Eine Verabschiedung ohne Gautschfeier ist in der Druck- und Medienbranche undenkbar. Nach einjährigem Besuch der Fachschule Druck und Medien in Vollzeit oder zweijährig berufsbegleitend in Teilzeit wurden die Absolventinnen und Absolventen während des Schulfests zum 75-jährigen Bestehen feierlich verabschiedet.

Wegen coronabedingter Vorgaben musste die Feier für die Fachschule ohne die ansonsten zahlreich teilnehmende Öffentlichkeit geplant werden. Das Ergebnis war dennoch ein stimmiges Konzept: Zuerst der Einzug der Absolventen mit individuell gestalteten Halskrägen, die auf die Eigenheiten des jeweiligen Absolventen hinwiesen – ein von den Grafik-Designern der Privatschule liebevoll gestaltetetes Geschenk an die angehenden Führungskräfte. Es folgte der einstimmige Schwur der „Jünger Gutenbergs“, dass die Sünden während deren Ausbildung der Vergangenheit angehören und in Zukunft ein tugendhaftes Leben als Medienfachleute geführt werden wird. Nach dem Bad in der Bütt zum äußeren Abwaschen der Laster der Aus- und Weiterbildungszeit folgte das innerliche Reinwaschen mit einem kalten Getränk kniend konsumiert auf krummen Hölzern – eine willkommene Wohltat bei den sommerlichen Temperaturen. Zu Jüngern Gutenbergs schließlich wurden sie durch die Überreichung der unterzeichneten Gautschbriefe.

Besonderes Highlight war das Gautschen der Dozenten Martin Glöggler und Hermann Schenkel, die von den ehemaligen Fachschülern ehrenhalber gegautscht wurden.

Im Vorfeld wurden in einer Verabschiedung die Leistungen der Absolventen von Schulleiterin Daniela Hauchler gewürdigt. Die Ergebnisse der Biberacher Fachschule Druck und Medien 2020 in Vollzeit waren herausragend, lagen mit einem Durchschnitt von 1,3 so gut wie nie und weit über dem bundesweiten Mittel. Im Vollzeitkurs der Fachschule wurde unter allen Medienfachwirten und Industriemeistern Klassenprima Julia Wilhelm mit der Traumnote 1,0 ausgezeichnet, mit Schnitt 1,1 bis 1,2 erhielten Fabian Hett und Simon Löffler Belobigungen für ihre sehr guten Leistungen, für besonderes Engagement ausgezeichnet wurden Fabian Hett sowie die Klassensprecher Julia Wilhelm und Alexander Preuß. Preisträger der berufsbegleitenden Fachschulklasse in Teilzeit bei den Medienfachwirten und Industriemeistern war Leonie Britzelmeier, für besonderes Engagement ausgezeichnet wurden Andreas Keim und Monique Nerger.