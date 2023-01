Absolventen schätzen Praxisbezug

Das Institut für Angewandte Statistik hat Absolventen von insgesamt 70 Hochschulen, unter anderem der Hochschule Biberach (HBC) befragt. Eineinhalb Jahre nach ihrem Studienabschluss im Jahr 2020 machten sie nun Angaben zu ihrem Studien- und Berufserfolg. 37 Prozent der ehemaligen Studierenden der HBC nahmen an der Studie teil und bewerteten ihre Hochschule in zahlreichen Kategorien überdurchschnittlich gut. Das teilt die Hochschule Biberach in einer Pressemitteilung mit.

„Es zeigt sich, dass die HBC sehr gute Bedingungen für ein gelingendes Studium bietet – das ist dem hohen Praxisbezug einer Hochschule für angewandte Wissenschaften geschuldet, aber auch dem besonderen Engagement der Lehrenden“, wird André Bleicher, Rektor der Hochschule Biberach, zitiert. „Die vorliegende Befragung zeigt, dass wir diesem Anspruch in unseren Bachelor- wie Masterstudiengängen gerecht werden“, so Bleicher weiter.

Eine Kategorie der Befragung fokussierte sich auf die Fähigkeit, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Dort bewerten die Absolventen ihre Hochschule besonders gut; ebenso in den Bereichen Lehrinhalte und Praxisbezug sowie allgemeine Studienbedingungen. Im Einzelnen erhält die HBC diese Bewertungen: Die Aktualität der vermittelten Lehrinhalte bezogen auf Anforderungen in der beruflichen Praxis werden als sehr gut beurteilt: 81 Prozent der Befragten gaben hier die volle Punktzahl – im Bundesvergleich sind es 68. Ähnlich schneidet die HBC bei der Verknüpfung von Theorie und Praxis ab: Hier zeigen sich 79 Prozent der Biberacher Absolventen und 69 Prozent bundesweit sehr zufrieden mit dem Angebot.

Besonders wertvoll erachten die Absolventen laut Befragung auch heute noch den engen Kontakt zu Dozenten (92 Prozent) und Kommilitonen (93 Prozent) während des Studiums. Dieses Bild ist an anderen Hochschulen in Bezug auf die Kommilitonen ähnlich. Beim Kontakt zu Dozenten allerdings gibt es Unterschiede. Hier nennt das Institut für Angewandte Statistik den Durchschnittswert von 76 Prozent.

Im Bereich der „Employability“ fragte das Institut danach, wie viele Monate die Suche nach einer ersten Beschäftigung insgesamt gedauert hat. Hier nannten fast 64 Prozent den Zeitraum ein bis drei Monate, insgesamt betrachtet liegt der Wert bei den Fachhochschulen im Land bei rund 56 Prozent. Zwei Drittel der Befragten geben an, entsprechend ihrem Studienabschluss beschäftigt zu sein.

Der Arbeitsmarkt suche Fachkräfte, die in der Lage sind, Aufgaben selbstständig und verantwortungsvoll zu übernehmen, erläutert Rektor Bleicher. Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen mit hohem Anwendungsbezug wie der HBC gelinge dies besonders gut.