„Ihr habt es geschafft!“ Mit diesen Worten begrüßte Hans-Peter Seitz, Obermeister der Biberacher Innung Sanitär, Heizung, Klima (SHK), die jungen Frauen und Männer aus den Innungen Biberach, Sigmaringen und Ravensburg, die ihre Ausbildung erfolgreich überstanden hatten im Rief-Haus in Winterstettenstadt.

Mit der Übergabe der Gesellenbriefe werden sie nun selbst Verantwortung in ihrem Beruf übernehmen. Ihre Perspektiven im Handwerk seien gut, war sich Seitz sicher und nun liege es an jedem selbst, daraus etwas zu machen. Den Ausbildern, den Lehrern und der Prüfungskommission dankte der Obermeister für ihre erfolgreiche Arbeit. Kreishandwerksmeister Franz Manz gratulierte den „eigentlichen Stars des heutigen Abends“ für ihre Entscheidung zu einem Handwerksberuf. Allerdings mahnte er die jungen Gesellen auch, nicht auf dem Gelernten stehen zu bleiben und zitierte dazu Henry Ford: „Wer immer nur tut, was er kann, bleibt immer nur das, was er ist.“ Auch Obermeister Alfred Schulz von der SHK-Innung Sigmaringen betonte die Bedeutung der Weiterbildung. Es gelte, Schritt zu halten mit dem technischen Fortschritt: „Wer nicht am Ball bleibt, ist schnell weg vom Fenster.“ Andreas Heimpel, Obermeister der SHK-Innung Ravensburg, bezeichnete den Gesellenbrief als gute Grundlage auch für weitere Ausbildungen. Die Zeit, in der die jungen Gesellen jetzt erstmals Verantwortung übernehmen, werde nach seiner Ansicht ihren späteren Weg entscheidend prägen.

Die enge duale Partnerschaft, die sich in Baden-Württemberg in der gemeinsamen Abschlussprüfung widerspiegelt, hob die Leiterin der Karl-Arnold-Schule, Renate Granacher-Buroh, besonders hervor. Dabei ergänzten sich Theorie und Praxis geradezu hervorragend. Zudem hob sie hervor, dass erstmals Absolventen nach dem sogenannten „Biberacher Modell“ dabei seien. Sie erhalten nach einer verkürzten Lehrzeit von 2,5 Jahren ihren Gesellenbrief, um danach ein Studium an der Hochschule Biberach aufzunehmen.

Jonas Butscher ist Jahrgangsbester

Dann überreichte der Prüfungsvorsitzende Klaus Brenner den Anlagenmechanikern die Gesellenbriefe. Und Studiendirektor Bernhard Meyer von der Karl-Arnold-Schule beglückwünschte fünf Technische Systemplaner in der Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik zu ihrem Abschluss. Belobigungen für eine Schulnote unter 2,0 erhielten Simon Barz, Roman Bürger, Raphael Dostler, Stefan Gabriel, Lucas Götz, Matthias Knupfer und Dennis Krautsieder. Stefanie Göppel, die einzige junge Frau unter den Anlagenmechanikern, Maximilian Nothacker, David Stern und Marcel Lackmann zeichnete die Berufsschule als Klassenbeste mit einem Preis aus. Jonas Butscher bekam als Jahrgangsbester den Preis des Landrats. Für ihre handwerklichen Leistungen wurden Jonas Butscher, Stefanie Göppel, Dennis Krautsieder und David Stern außerdem mit einer Belobigung und einem Geldpreis geehrt. Robin Dürr, Maximilian Nothacker und Michael Orzek erhielten dafür ebenfalls eine Belobigung.

Mit seinem Gesellengruß bedankte sich Martin Westerholt bei den Ausbildern, Lehrern und Prüfern für ihre Geduld und Toleranz gegenüber den Auszubildenden. Als einzigen negativen Aspekt könne man nach seiner Ansicht nur die Kosten für den Parkplatz am Berufsschulzentrum anführen.

Klaus Brenner erläuterte in seinem Schlusswort, dass die Zwischenprüfung künftig aufgewertet werde. Sie soll dann mit 30 Prozent zur Abschlussnote beitragen. Als besondere Herausforderung bewertete er die stark schwankende Zahl der Auszubildenden. Während man in den vergangenen Jahren mit etwa vier Prüfungstagen ausgekommen war, waren in diesem Jahr bereits sechs Tage erforderlich und im kommenden Jahr werden es bei 80 Auszubildenden nochmals mehr werden. Er dankte deshalb insbesondere den Prüfern für ihr Engagement, aber natürlich auch den Lehrern und Ausbildern für ihre erfolgreiche Arbeit.

Die Schenkenburger Musikanten leiteten danach musikalisch in den gemütlichen Teil des Abends über.